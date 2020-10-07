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Убили с одного удара: под Киевом гвардеец погиб из-за "дедовщины"

Автор: Владимир Костырин

ГБР расследует смерть солдата в воинской части под Киевом

Под Киевом военный умер из-за избиения на территории одной из воинских частей Национальной гвардии. Солдат получил от старшего сослуживца - "деда" удар кулаком в грудную клетку, после чего потерял сознание и был госпитализирован. Однако врачам не удалось спасти парня, и он скончался.

Подозреваемый в преступлении был задержан. Об этом 7 октября передали в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Нацгвардейцу инкриминируют нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, причинившее тяжкие последствия в виде смерти солдата этой же воинской части (ч. 3 ст. 406 УК Украины).

Предварительно было установлено, что 3 октября солдат психологически давил на подчиненного, в частности приказал отжиматься от пола, затем скомандовал "Смирно" и нанес удар, ставший фатальным.

Теперь решается вопрос об избрании солдату меры пресечения в виде содержания под стражей.

Были назначены судебные экспертизы по факту убийственной "дедовщины". Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.

Если вину гвардейца докажут, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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Видео: Солдат погиб из-за "дедовщины" в воинской части под Киевом

Ранее сообщалось, что под Одессой госпитализировали срочника с инсультом, и офицеров воинской части винят в издевательствах.

Напомним, летом под Ровно военный убил своего сослуживца на почве неприязненных отношений - тот скончался в реанимации от черепно-мозговой травмы.

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