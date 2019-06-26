Убил все живое: фото и видео мощного извержения вулкана в России

Извержения вулкана Райкоке в России за пару часов уничтожило все живое на острове центральных Курил. Об этом проинформировали в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Извержения вулкана никто не ожидал, ведь оно произошло практически после векового затишья и длилось около 12 часов. Пепел поднялся на высоту до 13 километров, что стало существенной помехой для авиаперелетов и маршруты некоторых рейсов пришлось изменить.

Извержения вулкана Райкоке в России (фото: kscnet.ru)

Флора и фауна острова, которая длительное время восстанавливалась после последнего извержения в 1924 году, снова уничтожена. Из-за извержения остров стал похож на безжизненную пустыню за пару часов, в частности, было уничтожено лежбище крупнейших представителей семейства ушастых тюленей - сивучей.

Извержения вулкана Райкоке в России

К слову, на данный момент на вулкане наблюдаются лишь слабые парогазовые выбросы с небольшим содержанием пепла.

Ранее в Мексике вулкан Попокатепетль близ Мехико выбросил столб вулканического пепла и пара, высотой до 5 километров.

Мы писали, что на Северной Суматре, в Индонезии, проснулся вулкан Синабунг. Столб из пепла, который появился во время извержения, достиг в высоту 7 километров.

А также мы рассказывали о том, что самый большой вулкан в Европе Этна начал извержение. Местные жители сообщают о вытекании лавы и выбросе пепла.