Убейте, сожгите, я приму все: мать убийцы Даши Лукьяненко об угрозе самосуда

Похороны Даши Лукьяненко, жестоко убитой односельначином 22-летним Николаем Тарасовым в Ивановке под Одессой, собрали почти всех местных. Прощание состоялось 21 июня, и на церемонию намеревалась прийти также мать подозреваемого. Марию Тарасову предупреждали о возможном самосуде, но женщина была настроена решительно. Впрочем, никто из родственников извращенца так и не появился, говорится в сюжете ТСН.

11-летнюю девочку хоронили в закрытом белом гробу. Траурное шествие проходило мимо дома Тарасовых - здание находилось под усиленной охраной полиции. Так, существует реальная угроза, что разъяренные ивановцы могут его сжечь. Жители села считают, что родные убийцы знали про преступление.

Похороны Даши Лукьяненко (фото: УНИАН)

В день похорон мать нелюдя на местном рынке хотела смыть гневные надписи на контейнере, где она торгует. Однако из этого ничего не вышло - люди снова написали "Убийцы", "Вон из Ивановки", "Вам тут не место"...

Мария Тарасова, которая после ужасной трагедии отказалась от сына - единственного подозреваемого, который сознался в содеянном - заявила односельчанам о готовности к самосуду.

"Я хотела к людям выйти. Пусть они со мной сделают, если считают достойным убить – убейте, сожгите, пожалуйста. Я приму все, что решат люди", - рассказала она.

Убийство Даши Лукьяненко: мать убийцы Мария Тарасова (Фото: dumskaya.net)

Но все таки идти на траурную процессию ее, очевидно, отговорили.

По словам местной жительницы Тамары Виноградовой, если бы кто-то из семьи Тарасовых явился на похороны Даши, "люди бы их порвали".

Видео: YouTube/strana.ua

Сама церемония прощания собрала около 600 человек. Люди принесли с собой большое количество игрушек и цветов, обнимали гроб, некоторые падали в обморок. Глава сельсовета после отпевания пожелал убийце страшной смерти.

Похороны Даши Лукьяненко (фото: УНИАН)

В день похорон, 21 июня, в Одессе состоялось заседание суда на котором подозреваемому в убийстве Даши Лукьяненко Николаю Тарасову избрали меру пресечения и поместили под стражу на 2 месяца без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.

Убийца Даши Лукьяненко Николай Тарасов в зале суда (фото: odessa.online)

Также мы писали о том, что что отец подозреваемого в убийстве 11-летней Даши был судим за изнасилование. Именно поэтому семья 15 лет назад вынуждена была покинуть место жительства и переехать в Ивановку.

Напомним, что убийство Даши Лукьяненко под Одессой вызвало в обществе огромный резонанс, и 22 июня электронная петиция против педофилов собрала необходимое количество подписей.