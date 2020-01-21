Как уберечься от онкологии: советы Минздрава

В Украине от рака ежегодно умирает 65 тысяч человек. При этом о страшном диагнозе узнают 140 тысяч человек. Об этом заявило Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.

В Европе Украина занимает второе место по темпам распространения онкологических заболеваний. Чтобы снизить этот показатель нужно сосредоточить свое внимание на ранней диагностике заболевания. При том, что обследоваться можно бесплатно.

Медики отметили, что выявить болезнь помогут эндоскопические обследования, которые стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий. На это правительство выделило 1 миллиард гривен.

В Минздраве напомнили, что в гарантированный пакет бесплатных обследований входят:

маммография;

гистероскопия;

эзофагогастродуоденоскопия;

колоноскопия;

цистоскопия;

бронхоскопия.

Пи этом чтобы пройти исследования нужно иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.

Один из пользователей сети прокомментировал пост Минздрава, и заявил, что без инвестиций в закупку нового современного оборудования - это только проект. Очень хороший, но проект.

По его словам большинство эндоскопистов в стране, особенно на периферии (уровень ЦРБ, городских больниц в небольших городах и т.д.) работают на обычных оптических фиброскопах, большинство которых выработали свой ресурс. Это оборудование, даже новое, не позволяет достоверно верифицировать минимальные изменения слизистой, что делает раннюю онкодиагностику сомнительной.

Скриншот с Facebook