Как уберечься от COVID-19 во время выборов: Минздрав дал рекомендации

Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации, как защитить себя от коронавирусной инфекции на избирательных участках во время местных выборов, которые пройдут в следующее воскресенье, 25 октября.

В первую очередь, чтобы обезопасить себя от COVID-19 перед тем как зайти в помещение, в котором будет проходить голосование, необходимо надеть защитную маску.

На входе нужно также обработать руки антисептиком. Кроме того, не нужно забывать о безопасной дистанции в 1,5 метра между другими людьми. Минздрав также советует не брать с собой детей в помещение для голосования.

Также нужно заранее взять с собой свою ручку, чтобы не прикасаться к той, которая будет лежать в кабинке для голосования.

Как уберечься от коронавируса во время голосования (видео: YouTube)

Напомним, в Центре общественного здоровья рассказали, что грипп и COVID-19 одновременно могут привести к смерти. Специалисты дали рекомендации о том, как себя обезопасить в период пандемии и сезонных простуд.

Ранее эксперты рассказали, как отличить кашель при коронавирусе и простуде в первые дни появления симптомов. Многие медики уверены, что в начале болезни можно определить, какого рода кашель.

Если у вас сухой и "лающий" кашель - это скорее всего COVID-19. Если же при кашле у вас выделяется мокрота и слизь - это признаки обычной простуды.