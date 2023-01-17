В Uber сказали, що зроблять з водієм-українофобом, який у Вінниці погрожував пасажиркам

Зокрема представники Uber визнали, що поведінка водія, описана у дописі і зафіксована пасажирками на відео, є "абсолютно неприйнятною і суперечить закону".

"У таких випадках ми вживаємо рішучих заходів і видаляємо водія з платформи", - пояснили представники сервісу.

У компанії також додали, що зараз їхні спеціалісти "працюють над розв’язанням цієї ситуації для того, щоб користувачі в Україні отримували якомога кращий досвід".

Додамо, що минулого року через повномасштабне вторгнення РФ на територію України компанія Uber вирішила піти з російського ринку.

В західних ЗМІ ще наприкінці лютого 2022 року з’явилася інформація, що автомобільний агрегатор прискорює вихід із спільного з "Яндексом" підприємства MLU B.V. Також з РФ пішли регіональні менеджери американської компанії.

Натомість Uber підтримує Україну і український народ. Наприклад, сервіс забезпечив більше 100 тисяч безкоштовних поїздок українським біженцям, сім’ям ВПО і гуманітарним працівникам, надав безкоштовний транспорт для медиків та пацієнтів українських лікарень, передав на потреби українців більше п’яти мільйонів доларів тощо.

"Народ України як ніколи потребує та заслуговує на підтримку світу. Uber продовжуватиме підтримувати Україну у 2023 році, і доти, доки триватиме війна", - йдеться у грудневій заяві компанії.