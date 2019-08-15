Убегал от полиции: в Киеве вор-домушник выпрыгнул из окна многоэтажки (видео)

В Киеве грабитель залез в одну из частных квартир с целью поживиться чужим имуществом. Но о том, что жилище защищено сигнализацией и системой видеонаблюдения, горе-воришка не знал. Об этом пишет пресс-служба полиции охраны.

Ограбление почти произошло в Днепровском районе столицы в одном из домов по улице Шалетт. Прибывшие по сигналу правоохранители заблокировали все возможные входы и выходы. Вскоре они заметили, что неизвестный выпрыгнул из окна второго этажа, встал на ноги и начал убегать.

В Киеве вор выпрыгнул из окна квартиры (фото: pxhere.com)

Несмотря на темное время суток, полицейским удалось догнать и задержать несостоявшегося грабителя.

Грабителем оказался 25-летний житель Сумской области. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Зв содеянное ему "светит" от 3 до 6 лет по ч. 3 ст. 185 (Кража) УК Украины.

В Киеве вор выпрыгнул из окна квартиры (видео: YouTube/Поліція охорони)

К слову, недавно в Киеве неравнодушным прохожим удалось задержать наглого грабителя, который срывал с женщин на улицах золотые цепочки. Его забрызгали слезоточивым газом и вызвали полицию. В сеть попало видео самосуда над преступником.

Напомним, недавно в центре Киева ограбили известного журналиста. У него похитили съемочную технику общей стоимостью более 150 тысяч гривен.

Также мы писали о курьезном ограблении в Киеве. Вор проник в одну из столичных аптек и украл несколько упаковок таблеток с виагрой.