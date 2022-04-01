"У нас тоталитарный режим": учительница из РФ осудила войну в Украине и может сесть на 10 лет

Российская учительница открыла ученикам правду о злодеяниях армии РФ, и теперь ей грозит тюремный срок до 10 лет.
Об этом сообщается в одном из Telegram-каналов.
55-летняя учительница английского языка в Пемзе из училища честно ответила на вопрос восьмиклассниц, почему они не смогут поехать на соревнования в Европу, которые планировались ранее.
Педагог Ирина Ген резко высказалась о политике России, а также рекомендовала своим ученикам развивать критическое мышление и формировать свое мнение.
"До Киева хотят дойти, свергнуть Зеленского, но Украина - это суверенное государство. А у нас тоталитарный режим", - сказала женщина.
После этого ученики передали аудиозапись правоохранителям, которые в свою очередь возбудили уголовное дело о фейках про ВС РФ в отношении педагога.
Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
Ниже слушайте разговор учительницы и ее учеников-предателей.
Как мы ранее писали, российский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото.
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