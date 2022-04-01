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"У нас тоталитарный режим": учительница из РФ осудила войну в Украине и может сесть на 10 лет

Учительница РФ высказалась против войны в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Российская учительница открыла ученикам правду о злодеяниях армии РФ, и теперь ей грозит тюремный срок до 10 лет.

Об этом сообщается в одном из Telegram-каналов.

Детали скандала

55-летняя учительница английского языка в Пемзе из училища честно ответила на вопрос восьмиклассниц, почему они не смогут поехать на соревнования в Европу, которые планировались ранее.

Педагог Ирина Ген резко высказалась о политике России, а также рекомендовала своим ученикам развивать критическое мышление и формировать свое мнение.

"До Киева хотят дойти, свергнуть Зеленского, но Украина - это суверенное государство. А у нас тоталитарный режим", - сказала женщина.

Предательство учеников

После этого ученики передали аудиозапись правоохранителям, которые в свою очередь возбудили уголовное дело о фейках про ВС РФ в отношении педагога.

Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ниже слушайте разговор учительницы и ее учеников-предателей.

Как мы ранее писали, российский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото.

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