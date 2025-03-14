"У нас Сарочка - перша дитина". Що Дем'ян Ганул писав у соцмережах перед загибеллю

Сім'я Дем'яна Ганула

Дем'яну Ганулу був 31 рік. Навесні 2024 року він одружився з блогеркою та фітнес-тренеркою Жанною Вознюк.



Весілля Дем'яна Ганула (фото: instagram.com/demian.ganul)

"Сьогодні ми одружилися, офіційно з'явилися +1 українська націоналістична сім'я", - написав активіст у своєму блозі 27 квітня.



Дем'ян Ганул і його дружина в день весілля (фото: instagram.com/demian.ganul)

Через декілька місяців стало відомо, що пара чекає на дитину. У червні вони влаштували скромне гендер-паті на березі моря, щоб визначити стать дитини. Пара з трепетом очікувала появи на світ доньки.

У своєму блозі активіст часто публікував фото зі своєю дружиною, на яких вони виглядали дуже щасливими.



Активіст Ганул із дружиною (фото: instagram.com/demian.ganul)

Судячи з усього, блогер дуже чекав доньку. Ще до її народження Дем'ян Ганул знав, як вони з дружиною назвуть дитину.

"Сара, Жанна і Дем'ян, на фото не всіх видно", - підписав знімок Ганул у липні 2024 року.



Ганул із дружиною влітку 2024 року (фото: instagram.com/demian.ganul)

6 жовтня минулого року активісту виповнився 31 рік.

"Мені сьогодні 31. Намагаюся проживати це життя з користю для суспільства і країни, попереду ще багато планів, які слід втілити в життя. Дякую всім, хто поруч, я це ціную", - написав він у своєму блозі.



Активісту був 31 рік (фото: instagram.com/demian.ganul)

А 24 жовтня Дем'ян Ганул став батьком. У зв'язку з цим він опублікував зворушливий знімок із новонародженою донькою з пологового будинку.

"Сьогодні я став батьком найкращої дівчинки на світі. Сарочка, вітаю тебе в Україні, будь здорова і щаслива, я все для цього зроблю. Очі мокрі від щастя", - написав він.



Активіст Ганул із новонародженою донькою Сарою (фото: instagram.com/demian.ganul)

Попри свою зайнятість, активіст багато часу приділяв доньці. Так, він публікував у блозі фото з їхніх спільних прогулянок в Одесі біля моря.

"Були з Сарою на морі, вона в захваті", - підписав він фото з коляскою.



Дем'ян Ганул на прогулянці із Сарою (фото: instagram.com/demian.ganul)

У лютому 2025 року сім'я охрестила доньку. Про це волонтер також написав в Instagram і опублікував декілька зворушливих фото з малечею і сім'єю.



Доньку Ганула охрестили в лютому 2025 року (фото: instagram.com/demian.ganul)

Кілька тижнів тому активіст опублікував довгий пост, присвячений доньці та нелегким будням молодих батьків.

"У нас Сарочка - перша дитина, і це безумовно новий і важкий досвід. Швидше за все, ми не були до цього готові, якщо взагалі до цього можна бути готовим", - зазначив він.

Потім він написав, що його дружині, як і багатьом жінкам, дуже важко в перші місяці після народження дитини.



Волонтер із донькою (фото: instagram.com/demian.ganul)

"Ми, чоловіки, в переважній більшості недооцінюємо тяжкість, яку відчувають мами новонароджених малюків. Це своєрідний нескінченний марафон без сну, що супроводжується годуванням, підгузками, втомою, сльозами, відчаєм", - наголосив він.

Також він закликав усіх чоловіків допомагати своїм дружинам.

"Я розумію, материнство - це не тільки про любов і ніжність, це також про виснаження і жертви. Тому, підтримка для жінки титанічно необхідна, вона може проявлятися будь-що-будь, але без неї ніяк", - підсумував Ганул.



Дем'ян Ганул із донькою (фото: instagram.com/demian.ganul)

Дем'ян Ганул - громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО "Вуличний фронт". Учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня 2014 року проти проросійських сил, один з екскерівників осередку Правого сектора в Одесі (2014-2016).

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, близько 10 ранку невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі Одеси. Нападник зник із місця злочину, а потерпілий помер. Ним виявився Дем'ян Ганул.

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