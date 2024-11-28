"У нас немає стосунків, ми просто займаємося сексом". Наскільки це твердження правдиве та яку гірку істину варто знати

За словами експерта, у першу чергу відповіді на ці питання залежать від того, як ми визначаємо "стосунки". Бо для когось це - взаємні зобов'язання та плани на майбутнє, а для когось навіть щотижневі побачення заради сексу - теж стосунки.

Секс без зобов'язань

"Ідея сексу без зобов'язань - це той самий випадок, коли двоє людей займаються сексом без того, щоб це супроводжувалося традиційними "стосунками" в розумінні більшості людей. В таких випадках емоційні прив'язки й часто навіть бажання бути разом поза спальнею можуть бути відсутні", - пояснює сексолог.

Він додав, що такі зв'язки можуть зберігати свою яскраву фізичну сторону, але вони не обов'язково перетворюються на стабільні або емоційно насичені стосунки.

Чи є це стосунками?

З точки зору багатьох психологів, будь-який контакт між людьми, що супроводжується емоційними чи фізичними відносинами, так чи інакше є своєрідною формою стосунків.

"Якщо двоє людей мають спільний досвід, чи то це секс, чи спільний час, чи спільні емоції, ці взаємодії можна вважати стосунками, хоч і нестандартними. Просто вони можуть не включати емоційну прихильність чи намір залишатися разом на довший період", - каже Віталій Курсік.

Тільки секс чи більше?

Якщо один з партнерів шукає більш глибокої емоційної прив'язки, а інший хоче тільки сексу без подальших зобов’язань, це може призвести до непорозумінь або навіть болючих ситуацій.

"Секс без стосунків може бути приємним і не обов’язково зводити людей до серйозних зобов'язань, але важливо чітко розуміти межі та потреби кожного партнера. Без ясності та відкритих розмов можна потрапити в емоційно нездорові ситуації", - попереджає експерт.

Можна займатися сексом без класичних стосунків, але це не означає, що це не є стосунками взагалі. Все залежить від того, що ви й ваш партнер хочете від цієї взаємодії.

"Якщо це просто фізична близькість, яка не вимагає зобов'язань, це один варіант. Якщо ж є емоційний зв'язок, навіть без чітких означень, це вже інша форма стосунків, просто не така традиційна. Важливо обговорювати очікування і потреби, щоб уникнути непорозумінь", - резюмує Віталій Курсік.