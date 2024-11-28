"У нас немає стосунків, ми просто займаємося сексом". Наскільки це твердження правдиве та яку гірку істину варто знати

У нашому світі, де сексуальна свобода та експерименти з формами стосунків стали нормою, питання, чи можна займатися сексом без стосунків, здається досить актуальним. Чи можна мати інтимні зв’язки, але не називати їх "стосунками"?

Чи зв'язок заради сексу можна називати стосунками та як ставитися до таких взаємин, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

За словами експерта, у першу чергу відповіді на ці питання залежать від того, як ми визначаємо "стосунки". Бо для когось це - взаємні зобов'язання та плани на майбутнє, а для когось навіть щотижневі побачення заради сексу - теж стосунки.

Секс без зобов'язань

"Ідея сексу без зобов'язань - це той самий випадок, коли двоє людей займаються сексом без того, щоб це супроводжувалося традиційними "стосунками" в розумінні більшості людей. В таких випадках емоційні прив'язки й часто навіть бажання бути разом поза спальнею можуть бути відсутні", - пояснює сексолог.

Він додав, що такі зв'язки можуть зберігати свою яскраву фізичну сторону, але вони не обов'язково перетворюються на стабільні або емоційно насичені стосунки.

Чи є це стосунками?

З точки зору багатьох психологів, будь-який контакт між людьми, що супроводжується емоційними чи фізичними відносинами, так чи інакше є своєрідною формою стосунків.

"Якщо двоє людей мають спільний досвід, чи то це секс, чи спільний час, чи спільні емоції, ці взаємодії можна вважати стосунками, хоч і нестандартними. Просто вони можуть не включати емоційну прихильність чи намір залишатися разом на довший період", - каже Віталій Курсік.

Тільки секс чи більше?

Якщо один з партнерів шукає більш глибокої емоційної прив'язки, а інший хоче тільки сексу без подальших зобов’язань, це може призвести до непорозумінь або навіть болючих ситуацій.

"Секс без стосунків може бути приємним і не обов’язково зводити людей до серйозних зобов'язань, але важливо чітко розуміти межі та потреби кожного партнера. Без ясності та відкритих розмов можна потрапити в емоційно нездорові ситуації", - попереджає експерт.

Можна займатися сексом без класичних стосунків, але це не означає, що це не є стосунками взагалі. Все залежить від того, що ви й ваш партнер хочете від цієї взаємодії.

"Якщо це просто фізична близькість, яка не вимагає зобов'язань, це один варіант. Якщо ж є емоційний зв'язок, навіть без чітких означень, це вже інша форма стосунків, просто не така традиційна. Важливо обговорювати очікування і потреби, щоб уникнути непорозумінь", - резюмує Віталій Курсік.