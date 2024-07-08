"У геноциду є обличчя": українські зірки проклинають росіян за кривавий удар по дітях

Софія Ротару

Співачка не стала нічого писати. Вона лише розмістила кадру з "Охматдиту", по якому били росіяни. Також Ротару залишила емодзі у вигляді розбитого серця.



Реакція Ротару на удар по Києву (скріншот)

Андрій Данилко

Артист розмістив одне з фото, яке було зроблено після цинічного удару по лікарні. На ньому можна побачити дітей на діалізі, які вимушені сидіти біля зруйнованої будівлі. Данилко залишив тег, яким нагадав, що Росія - країна-терорист.

Реакція Данилка (скріншот)

Слава Дьомін

Ведучий не став добирати слів. Він написав усе, що думає про росіян, які "високоточно" вдарили по лікарні з дітьми.

Слава Дьомін розніс росіян (скріншот)

Анна Трінчер

Співачка зазначила, що у неї просто немає слів, адже вона бачила очі дітей, які лікуються в "Охматдиті". Через війну багато хто втратив батьків, постраждав від обстрілів, а тому стіни медзакладу стали для деяких маленьких пацієнтів новим домом, в який поцілила російська ракета.

Трінчер відреагувала на ракетний удар по "Охматдиту" (скріншоти)

Христина Соловій

Співачка розмістила текст англійською, аби про кривавий удар РФ по Україні дізналося якомога більше людей з інших країни. Вона закликає поширювати дописи, у яких описано злочини окупантів.

"У геноциду є обличчя. 144 мільйони облич", - написала Соловій, говорячи про росіян.

Соловій відреагувала на удар по "Охматдиту" (скріншот)

Марія Єфросиніна

"Жінка. Дитина. Кров. Так сьогодні почався новий день в Україні. Біль настільки величезний, що його неможливо вкласти в слова. А як вмістити біль і страх за свою дитину матері, яка прокинулася цього ранку в київському Охматдиті?", - написала ведуча.



"Місто прокидається, а зло, як і кожен Божий день, не засинає і на хвилину. Це зло підступне, зло, яке не має людського обличчя, зло підле, яке планує удар по тих, хто сам себе не здатен убезпечити, не здатен захистити. Хто може лише, злякавшись канонади гучних вибухів, прокричати "мама!" - додала вона.

Реакція Єфросиніної (скріншот)

Ольга Фреймут

Ведуча також поширила кадри з наслідками ракетної атаки. Вона написала, що росіяни - вбивці.

Реакція Фреймут (скріншот)

Юлія Бакуменко

Дружина Віталія Козловського, яка нещодавно стала мамою, емоційно відреагувала на удар по лікарні, де перебували діти. Адже вдарити по них - найбільша підлість.

Реакція дружини Козловського (скріншот)

Надія Дорофєєва

"Цим потворам байдуже кого вбивати. Дітей в київської лікарні "Охматдит", куди вони влучили зранку, киян, що їдуть на роботу чи перебували вдома, мирних мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Краматорську, Слов'янську... І ще багатьох українських міст. Понад 40 ракет різного типу пошкодили та зруйнували за один ранок житлові будинки, інфраструктуру та життя стількох людей", - написала співачка.

"Ранок, схожий на фільм жахів. Але це наша реальність. Це пекло, яке має побачити та відчути весь світ", - додала вона.

Допис Дорофєєвої (скріншот)

Юлія Саніна

Співачка "репостнула" одне з відео, на якому показано жахливі наслідки атаки. Саніна також перейшла на англійську, аби увесь світ мав змогу побачити, що коять росіяни.

Реакція Саніної (скріншот)

Оля Цибульська

"Ми повинні позбутися тих нелюдів на своїй землі. Викорінити все від їхньої мови до будь-яких деталей, пов'язаних з ними. Прошу кожного, будьте свідомими. Ціна "какая разница" дуже висока", - написала вона.

Реакція Цибульської (скріншот)

Соломія Вітвіцька

Ведуча показала, наскільки багато було повітряних тривог у Києві. І це результат того, що біля нашої країни є інша - росіян-маніяків.

Stories ведучої (скріншоти)

Володимир Дантес

Однією з найбільш емоційних була реакція співака. Він звернувся й до прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який спочатку побував у Києві, а потім поїхав "дружити" з Путіним.

Що сказав Дантес (скріншоти)

Ракетний удар по Києву 8 липня - що відомо

У понеділок Київ зазнав ракетного обстрілу з боку РФ. Місто опинилося під ударом, влучання та падіння уламків фіксували у Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському і Деснянському районах.

Наслідки ракетного удару по "Охматдиту" (фото: РБК-Україна)

В "Охматдиті" постраждали діти. Окупанти поцілили по корпусу, де маленькі пацієнти проходили процедуру гемодіалізу. Також постраждали декілька відділень, серед яких онкологічне та реанімаційне.