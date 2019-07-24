Вместо тюрьмы - повышение: секс-скандал в ВСУ набирает новые обороты

Скандал в военной части Хмельницкой области с сексуальными домогательствами полковника Виктора Иванива к лейтенанту Валерии Сикал прогремел в 2019 году не только на всю Украину, но и на весь мир. Молодая девушка нашла в себе силы рассказать откровенно о том, как полковник над ней издевался и по сути калечил ее невыполнимыми заданиями за то, что она отказала ему в интимной близости.

Следом за ней еще восемь девушек написали заявление о домогательствах полковника. Весной 2019 года история стала известна также в США, так как в New York Times вышла статья про украинскую женщину-военную, которая борется против сексуального насилия.

"Постоянное унижение, грязные намеки и психологическое насилие я терпела почти год. Виктор Иванив приказывал, что я должна делать ему хорошо, удовлетворять его в сексуальном плане. Пытался меня обнять, прижать к себе, погладить по ноге, за руки взять. За послушание и интимные отношения командир обещал стремительную карьеру, а когда отказывала – еще больше издевался. Было даже такое, что вызвал меня на служебную квартиру, как девушку по вызову: вот тут руководитель, его надо обслужить. На что я ответила, что таким приказам не подчиняюсь и убежала. Мне было противно. Своему мужу я призналась не сразу – терпение кончилось, когда командир не отпустил на больничный, хотя я была после операции. Я рассказала все любимому, а потом написала заявление в правоохранительные органы", - рассказала Валерия Сикал.

Даже после того, как появились другие девушки, которые подтвердили слова Сикал, Виктор Иванив продолжал все опровергать и отказывался общаться с прессой.

Глава Винницкой общественной организации "Ревизия власти" Виталий Павловский, который помогал Валерии Сикал с самого начала, сообщил, что после проверки Генштаба ВСУ, доказательств насилия не нашли. А буквально на днях он сообщил, что получил документ, в котором указано, что Виктора Иванива вместо тюрьмы повысили по службе и теперь он служит в Генеральном штабе ВСУ.

"До сих пор продолжается уголовное производство по заявлению Валерии Сикал относительно сексуальных домогательств. Им занимаются правоохранительные органы Хмельницкой области, девушка неоднократно давала показания. Более того, в воинской части провели аудиторскую проверку и обнаружили массовые нарушения и растраты. Будет ли вообще за это кто-то отвечать? Но вместо снятия с должности, полковника Иванива повысили, о чем указано в соответствующем приказе. Мы были готовы к такому повороту, ведь слышали, что у скандального офицера есть "покровители" в руководящей ветке Минобороны. Это дно украинской армии. Коррупцию и кумовство никто не отменял, даже во время войны. Впрочем, мы не сдаемся", - рассказал Павловский и выразил надежду на то, что в историю вмешается Владимир Зеленский и его пресс-секретарь Юлия Мендель, так как именно она написала статью о Сикал для американского издания.

Напомним, ранее мы писали о том, что секс-скандал в ВСУ получил странный поворот и жертва получила наказание.

А также рассказывали о том, что появились новые шокирующие подробности секс-скандала в ВСУ.