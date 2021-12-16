Тысяча за вакцинацию: как в ПриватБанке оформить карту для выплаты (детальная инструкция)

Как получить карту "еПоддержка" в ПриватБанке

первое и главное условие - получение полного курса вакцинации от COVID-19 (две дозы и наличие "зеленого" сертификата)

чтобы открыть виртуальную карту "еПоддержка" ("єПідтримка") для начисления 1 тысячи гривен от государства клиенты ПриватБанка должны обновить сервис "Приват24" до последней версии (можно по ссылке https://bit.ly/Privat24_markets);

далее нужно зайти во вкладку "Кошелек" ("Гаманець")...

нажать меню "Добавить"...

и там выбрать карту "еПоддержка"

затем нужно подписать заявление на открытие карты, чтобы данные поступили в мобильное приложение "Дия", дать согласие на обработку персональных данных по закону.

Тысяча гривен от Минэкономики будет зачислена с 19 декабря, когда в стране стартуют выплаты по государственной программе.

Обратите внимание:

карту можно открыть только через приложение Приват24;

можно открыть карту "еПоддержка" ПриватБанка и затем выбрать в "Дие" ту карту, которая вам будет удобнее;

услуга "еПоддержка" доступна, начиная с версии "Дии" 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android.

Как получить карту в других банках

Кроме ПриватБанка, сейчас к государственной программе по "ковидной тысяче" подключены такие финучреждения-партнеры: А-Банк, Альфа Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, monobank. Но в дальнейшем перечень банков будет увеличиваться по мере их подключения к "еПоддержке".

Ощадбанк:

клиенты банка могут оформить карточку "еПоддержка" через Ощад 24/7. Для этого в главном меню сервиса вверху справа нужно нажать "+" и выбрать "Заказать карту" - "еПоддержка";

с 19 декабря в приложении "Дия" (раздел "Услуги") следует подать заявку на получение средств, выбрать открытую карту "еПоддержка" и ожидать зачисления средств.

Альфа Банк:

нужно оформить карточку в Sense SuperApp (вот урл: https://old.alfabank.ua/sense-superapp/);

ввести свой номер телефона и пройти идентификацию с "Дией" (займет около 5 минут);

активировать карту, установив ПИН-код, и добавь ее в Apple Pay/Google Pay.

затем в приложении "Дия" с 19 декабря нужно выбрать карту Альфа-Банка для получения 1 тысячи гривен.

monobank:

В Монобанке с сегодняшнего дня, 16 декабря, уже начали выплачивать по 1 тысяче гривен вакцинированным клиентам. Как объявил сооснователь финучреждения Олег Гороховский в своем Telegram, в ближайшее время деньги получат те, кто подал заявки на тестирование программы "еПоддержка" в приложении "Дия".

"С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в "Дие") будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки "Дией"", - рассказал он.

На что можно будет потратить "тысячу Зеленского"

Виртуальную 1 тысячу гривен от государства за вакцинацию от коронавируса граждане могут потратить на:

абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;

билет в кинотеатр или театр;

поход в музей;

билет на внутренние ж/д или авиаперевозки;

покупку книг (только в книжных магазинах).

Обратите внимание:

Деньги можно использовать только в течение 4 месяцев - остаток от суммы через указанный период времени вернется государству;

Снимать эти деньги со счета или пополнять/переводить на другие счета не получиться.

Видео: как оформить услугу "еПоддержка" и получить тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19