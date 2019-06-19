Тымчук был подавлен: неожиданный поворот в деле о гибели нардепа

Дмитрий Тымчук, народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление", мог совершить самоубийство. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на источник в полиции.

Накануне своей гибели Дмитрий Тымчук был подавлен и ходил по дому с оружием в руках. Такую версию рассказала сотрудникам полиции женщина, которая проживала вместе с ним.

"Со слов сожительницы Тымчук не спал с 4 утра. В последнее время он был угнетен. Выпивал. В день гибели ходил по квартире и крутил в руках пистолет. У него давно были пессимистические настроения в отношении ситуации, его места и роли в жизни, в политике. Говорил, что устал, что жизнь потеряла смысл и не понимал, что дальше делать. Ходил крутил, и когда девушка находилась на кухне, а он в комнате - прогремел хлопок", - рассказал источник.

Он добавил, что женщина зашла и обнаружила Дмитрия Тымчука с пулевым ранением в голову. Следствием было установлено, что посторонних в квартире в это время не было.

"На входе есть камеры. Следственная группа установила, что посторонних лиц в квартире не было", - добавил источник в полиции.

Также стало известно, что у Дмитрия Тымчука был наградной пистолет "Форт", который он получил от министра обороны Степана Полторака в 2015 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты, друзья и коллеги не верят в самоубийство Тымчука и указали на нестыковки.

А также рассказывали о том, что появились новые детали смерти народного депутата Дмитрия Тымчука.