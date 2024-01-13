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Важкохвора Тишкевич стала жертвою шахраїв: "Для них у пеклі має бути котел"

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Іванна Пашкевич

Важкохвора акторка Катерина Тишкевич, яка раніше вперше розповіла, через що опинилася у реанімації, попередила про шахраїв, які збирають гроші їй на лікування.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Що відомо

За словами знаменитості, шахраї створили її фейкову сторінку у TikTok, куди публікують фото та відео Катерини, зокрема й під російську музику.

Катерина Тишкевич попередила про шахраїв (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Крім того, вони обдурюють людей, збираючи від імені Тишкевич гроші на її відновлення після лікарні.

Зірка "Ніщо не трапляється двічі" дізналася про це від когось зі своїх друзів.

"Ніяких зборів на лікування наразі немає. Для цих людей у пеклі має бути окремий котел", - написала акторка.

Катерина Тишкевич попередила про шахраїв (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Зазначимо, що на фейковий TikTok-акаунт вже встигло підписатись 48 тис. користувачів.

Нагадаємо, у грудні акторка потрапила до реанімації з тяжкою формою сепсису. 

Грошей на її лікування не вистачало, тому родина Катерини звернулася за допомогою до українців.

Таким чином вдалося зібрати необхідну суму, яка врятувала життя знаменитості.

Нещодавно ми писали, що Антоніна Хижняк стала жертвою перекупників квитків і розкрила деталі схеми.

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