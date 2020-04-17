Тяжелая форма коронавируса: ученые назвали главные факторы

Коронавирус в Украине был диагностирован у 4662 пациентов и прирост инфицированных за последние сутки составил более 500 человек. По состоянию на 17 апреля 125 человек погибло, а 246 пациентов выздоровели.

Ученые назвали главные факторы, которые влияют на тяжесть коронавируса у пациентов. Некоторые больные переносят вирус достаточно легко, а некоторых приходится подключать к аппаратам ИВЛ.

Как отмечают профессор-иммунолог Артуро Касадевал и инфекционист Лииз-Анн Пирофски, самым важным фактором при COVID-19 является количество вируса (вирусных частиц) попало в организм человека при инфицировании. Если их немного, то шансов на то, что иммунитет человека справится, больше и болезнь пройдет в легкой форме и без сильных симптомов. Если их много, то болезнь будет протекать тяжело.

Имеет значение и генетические особенности человека, которые делают клетки более или менее уязвимыми для коронавируса. Все вирусы имеют способность размножаться внутри живой клетки-хозяина. Некоторые люди обладают генетическими способностями невосприимчивости к вирусам, так как их клетки просто не пускают угрозу. В медицинской науке есть подтверждения невосприимчивости клеток даже к ВИЧ.

Куда именно в организме и как вирус проник. Человек может занести коронавирус руками, потрогав нос, рот, глаза. Ответ иммунной системы отличается, если вирус занесен через слизистую или человек сразу вдохнул его легкими.

Вирулентность самого коронавируса. Генетики разных стран отмечают, что вирус постоянно меняется, мутирует и по-разному влияет на людей с разными генетическими различиями.

Состояние иммунитета человека. Как ни странно, но в первую очередь имеет значение история перенесенных инфекционных заболевания. Иммунная система запоминает перенесенные ранее вирусы и микробы и от этого зависит, как организм отреагирует на нового "врага". Уязвимее для коронавируса стали те люди, у которых в анамнезе меньше перенесенных вирусов, так как иммунная система не имеет опыта борьбы с ними.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые поразили заявлением о температуре, от которой гибнет коронавирус.