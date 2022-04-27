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"Ты - ж*па с глазами": Андрей Данилко разнес российскую журналистку

Андрей Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Styler

Андрей Данилко одним из первых артистов, кто с начала войны России против Украины пострадал от российской фабрики фейков.

Но создатель образа Верки Сердючки не дает себя в обиду, отвечая на выпады пропагандистов и фейкометов.

"Я все время хочу обидеть Владимира Соловьева. И Алену Блин (журналистка Алена Жигалова ведет шоу на YouTube под названием "Алёна, блин!" - ред.). Потому что один - кастрюля, а вторая - ж*па с глазами. Тот звенит и тарахтит. Хочется сказать: "Ну ты же падло". И он: "Да, ну а что?", - сказал Данилко в интервью "Зірковому шляху".

"А эта Алена Блин вырывает из контекста мое интервью с Гордоном, где я рассказываю историю по поводу фразы "Раша, гудбай", и подает: "Смотрите, он подтвердил, что поет эту песню". Ей люди пишут: "Алена, как вам не стыдно, вы там как-то вырвали из контекста, послушайте до конца". Я же, наивная душа, нахожу ее телефон, пишу ей, уважительно, на Вы: "Алена, возьмите трубочку, это Андрей Данилко из Киева". Тишина. Вижу - прочла. Я подождал до вечера и пишу: "Надеюсь, вам стыдно". Три точки. Она прочла это, тоже увидел. Но вот так ты делаешь - все, тогда ты - ж*па с глазами", - добавил шоумен.

Ранее звездный певец сделал заявление об украинском языке.

Также мы публиковали список украинских артистов, которым запретили ездить в Россию ближайшие 50 лет.

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Андрей Данилко