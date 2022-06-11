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"Ты заднеприводный?": в Киеве копы избили активиста за ЛГБТ-символику

Марко Крикун (фото: instagram.com/i.krapka.official)
Автор: Марина Настевич

В Киеве произошел неприятный инцидент между тремя полицейскими и представителем ЛГБТ-сообщества. Правоохранители избили парня за то, что на нем была "радужная" символика.

Детали Styler рассказал сам пострадавший ЛГБТ-активист Марко Крикун.

Инцидент произошел в Киеве возле Голосеевского парка на улице Генерала Родимцева.

Марко гулял, когда к нему подъехала полицейская машина. Из авто вышло три человека. По словам активиста, полицейские подошли и требовали показать телефон. Сказали, что он похож на диверсанта.

Далее, как отмечает пострадавший, он показал свой паспорт и попросил, чтобы полицейские показали их документы. Хотел убедиться, что они действительно из полиции. Но его просьба "разозлила" людей в полицейской форме.

"Во время просмотра паспорта полицейские обратили внимание на то, что я из Донецка. Они отметили, что это делает меня подозрительным человеком. Полицейские использовали нецензурную лексику. На мне был браслет с символикой ЛГБТ+. Один из полицейских несколько раз задал мне вопрос: "Ты что, заднеприводный?" - рассказывает Крикун.

"Полицейский выбил у меня из рук телефон с павербанком, гаджеты разлетелись по кустам. После этого он ударил меня в живот. Меня силой отвели на обочину в лес, повалили на землю, прислонили головой к земле. Несколько минут меня держали в такой позе и наносили удары рукой", - отмечает пострадавший.

Активист говорит, что полиция силой заставила извиняться.

"За что извиняться? Не понятно. Возможно, за сексуальную ориентацию или за то, что я из Донецка", - удивляется активист.

Потерпевший уже нашел юристку и планирует писать заявление в полицию.

Ранее мы писали, что водитель Range Rover угрожал "копам" в центре Киева.

А также сообщали, что в Киеве таксист избил до крови темнокожего пассажира.

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ЛГБТПолиция Киева