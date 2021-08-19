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"Ты убил меня и наше маленькое чудо": на Закарпатье при странных обстоятельствах погибла девушка

Автор: Анна Шиканова

В Мукачево Закарпатской области трагически погибла 19-летняя девушка. Она спрыгнула с крыши девятиэтажного дома. На место происшествия была найдена предсмертная записка.

Детали трагической истории сообщил старший инспектор отдела коммуникации полиции Закарпатья Евгения Красилинец в комментарии для "Перший".

Погибшей оказалась 19-летняя жительница Мукачево Анастасия. Девушка работала мастером по маникюру и по словам знакомых погибшей, она была позитивным человеком, всегда в хорошем настроении. Все, кто знал Анастасию, не верят, что она могла решиться на такой отчаянный шаг.

Накануне своей гибели Анастасия опубликовала фотографию с отдыха в социальных сетях и написала: "Если ты любишь кого-то по-настоящему, ты просто не будешь замечать других".

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За несколько часов до смерти девушка переписывалась со своей бывшей одногруппницей и интересовалась, где в городе можно найти многоэтажку с открытой крышей.

Также на ее странице в Instagram появилось стихотворение о неразделенной любви. Друзья предположили, что именно отношения могли стать причиной для самоубийства.

Скриншот

В социальных сетях уже начали писать о том, что Анастасия якобы была беременна и в своей прощальной записке написала: "Ты будешь мучиться хуже, чем я. Ты убил меня и наше маленькое чудо".

В полиции на данный момент выясняют все обстоятельства трагедии, проводится следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Кропивницким пропавшую 16-летнюю девушку обнаружили мертвой.

А также рассказывали о том, что в Польше в вытрезвители умер 23-летний украинец.

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МукачевоРасследование