"Ты трус или мужик?" 18-летнего парня в Кропивницком оскорбляли и не пускали в укрытие

Детали скандала

Произошло это во время воздушной тревоги 31 июля в школе №14. В укрытие пытался попасть Нестор Козачинский, но вахтер его отказывался пускать, аргументируя это тем, что парень только один, и обзывал его трусом.

В конце концов Нестора все же провели в бомбоубежище, но оскорбления от сторожа не прекращались.

"Не думаю, что ты мужик, ты хуже бабы... Не надо бояться. Надо воевать за Украину. Тебя засыпет здесь и будешь сидеть", - ворчал пожилой вахтер, провожая Нестора.

Нестор рассказал, как все было

"Когда началась тревога, я зашел на интерактивную карту, чтобы посмотреть укрытие, где я могу спрятаться. Среди перечня была и четырнадцатая школа, ближе всего к тому месту, где меня застала тревога. В помещение меня впустили, но вахтер не хотел пропускать в укрытие.

Я настоял на том, чтобы пройти, ведь это моя безопасность. Он все время упирался, а когда я стал еще больше настаивать на своем, то перешел на оскорбления и просто хамское поведение. Но в укрытие через минут семь тревоги все-таки провел", - рассказывает Нестор.

Фото: Нестор Козачинский (CBN)

Когда сирена замолчала, сторож начал говорить, чтобы парень уходил. Но Нестор сказал, что дождется отбоя тревоги. Оскорбления от вахтера продолжились.

Что говорят в школе

Директор учебного заведения Александр Саржевский не верит, что такое могло произойти. Он отмечает, что сторож не мог так поступить, ведь у него внучка в Харькове была под ракетными ударами.

"Он не мог так поступить, для него это очень болезненная тема. Вообще мы людей пускаем. Все происходит так: человек звонит по номеру, дежурный его встречает и запускает в укрытие. Например, в четверг, когда взрывы были, в школе дети были, за ними пришли их родители, и мы их также провели в укрытие", - говорит директор.

А вот заместитель директора Эдуард Титаренко оправдывает сторожа. Мол, он не обязан впускать людей.

"В таком случае, кто вы такой? И как он может вас впустить, если не знает вас? Тем более вы знаете, какая сейчас ситуация. Я, конечно, разберусь с этим дежурным... Вообще он не обязан впускать людей. Если бы там женщина была, дети были, то можно было бы впустить, а так... А так то дежурный тут один, и кто знает, какая ситуация может произойти... Если б тут еще люди были, то заходите, а так он же не может покинуть свой пост и сидеть с ним в укрытии..." - говорит Титаренко.

Тем временем Нестор предоставил видеодоказательство...