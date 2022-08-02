"Ты трус или мужик?" 18-летнего парня в Кропивницком оскорбляли и не пускали в укрытие

В Кропивницком 18-летнего парня не пускали в укрытие и обзывали трусом за то, что он во время воздушной тревоги пытался пройти в ближайшее бомбоубежище.
Об этом сообщает CBN.
Произошло это во время воздушной тревоги 31 июля в школе №14. В укрытие пытался попасть Нестор Козачинский, но вахтер его отказывался пускать, аргументируя это тем, что парень только один, и обзывал его трусом.
В конце концов Нестора все же провели в бомбоубежище, но оскорбления от сторожа не прекращались.
"Не думаю, что ты мужик, ты хуже бабы... Не надо бояться. Надо воевать за Украину. Тебя засыпет здесь и будешь сидеть", - ворчал пожилой вахтер, провожая Нестора.
"Когда началась тревога, я зашел на интерактивную карту, чтобы посмотреть укрытие, где я могу спрятаться. Среди перечня была и четырнадцатая школа, ближе всего к тому месту, где меня застала тревога. В помещение меня впустили, но вахтер не хотел пропускать в укрытие.
Я настоял на том, чтобы пройти, ведь это моя безопасность. Он все время упирался, а когда я стал еще больше настаивать на своем, то перешел на оскорбления и просто хамское поведение. Но в укрытие через минут семь тревоги все-таки провел", - рассказывает Нестор.
Фото: Нестор Козачинский (CBN)
Когда сирена замолчала, сторож начал говорить, чтобы парень уходил. Но Нестор сказал, что дождется отбоя тревоги. Оскорбления от вахтера продолжились.
Директор учебного заведения Александр Саржевский не верит, что такое могло произойти. Он отмечает, что сторож не мог так поступить, ведь у него внучка в Харькове была под ракетными ударами.
"Он не мог так поступить, для него это очень болезненная тема. Вообще мы людей пускаем. Все происходит так: человек звонит по номеру, дежурный его встречает и запускает в укрытие. Например, в четверг, когда взрывы были, в школе дети были, за ними пришли их родители, и мы их также провели в укрытие", - говорит директор.
А вот заместитель директора Эдуард Титаренко оправдывает сторожа. Мол, он не обязан впускать людей.
"В таком случае, кто вы такой? И как он может вас впустить, если не знает вас? Тем более вы знаете, какая сейчас ситуация. Я, конечно, разберусь с этим дежурным... Вообще он не обязан впускать людей. Если бы там женщина была, дети были, то можно было бы впустить, а так... А так то дежурный тут один, и кто знает, какая ситуация может произойти... Если б тут еще люди были, то заходите, а так он же не может покинуть свой пост и сидеть с ним в укрытии..." - говорит Титаренко.
Тем временем Нестор предоставил видеодоказательство...
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