"Ты просто разорвал нам сердце": в сети скорбят о гибели воина и поэта Глеба Бабича

Публикуем последнюю поэзию, которую написал Глеб 24 июля 2022 года.

Коли смерть присяде на бруствер, спитає - "Ну що тут ти?"

Коли нас, як тісто, місить вогняний вал,

Я не стану смикати Бога - вийду в канал арти.

У піхоти з артою і Богом - зАвжди прямий канал.

Заглушаючи криком в рацію хрипкий голос війни,

Продиктую чарівні цифри, наче магічний код.

Скрипне радіо - "Прийняв. Тримайтеся, пацани".

Решту слів не почую. Бо знову накрив "приход".

Оживе на позиції стадо сталевих слонів,

Поверне свої хоботи в сторону наших бід.

І зайде у стволи із клацанням стиснутий божий гнів,

Для швидкої доставки - без декларацій і мит.

Навіть янголи завмерли в небі - як театральний зал,

Небо теж полюбляє сипати - снігом, градом, дощем.

Дочекалися. Наче кулак по всесвіту стукнув залп.

Другий, третій, а потім іще і ще.

А над нами небо луснуло наче віконне скло,

Аж земля підстрибнула, і трохи змінився ландшафт.

Смерть сиділа на бруствері. Більш немає. Змело.

Та зі стиснутих рук повернулася в серце душа.

"Що там, брате? Прийом? - Та все по плюсах, братан!

Так вломили, що вщент. І цілей більше нема!"

Що я ще відповім? Вклоняюсь тобі, арта!

Не дарма вас кличуть богами. Ой не дарма...

Глеб Бабич

В сети волна скорби

"Прощай, Глеб. Ты настоящий. Говорить о тебе в прошедшем времени не выходит, и не буду. Друг. Самый правильный Санта. Глеб, ты просто разорвал нам сердце, друг. Такого не должно произойти. Сучья война. Мы когда-нибудь обязательно увидимся, сядем в твоем блиндаже и ты сыграешь на гитаре свою новую песню. И мы смонтируем какой-то клипчик. Это у нас нормально получалось, так же? Смотри там с неба за нами, ок? - написал о воине Вячеслав Скоряк.

Глеб Бабич погиб на фронте (фото: Вячеслав Скоряк)

"Есть люди, которые просто не могут вот так взять и уйти. Так ты думаешь, пока не получишь страшное известие. Мне казалось, что они должны быть всегда – Саша, Миша, Ваня, а теперь и Глеб Бабич, они же так много положили на этот алтарь, всех себя, до последней капли. Люди, после которых остается большая пустота, которую трудно заполнить. Когда, когда мы наконец-то закроем этот счет?" - написала о поэте Елена Добровольская.

"Вечная память Глеб Бабич! Большая благодарность за Талант – любить Государство и творить невероятную поэзию", - отреагировала на смерть Анна Хопко.

В сети скорбят о смерти Глеба Бабича

"Я буду скучать по тебе, Глеб Бабич Да, я знаю что встретимся. Я все знаю, но не могу удержать слез", - написала парамедик Тайра, которую недавно освободили из российского плена.

Парамедик Тайра и Глеб Бабич (фото: Юлия Паевская)

"На рашистско-украинской войне погиб воин, волонтер и поэт Глеб Бабич. Он возглавлял ОО "Республика. Братья по Оружию"... Любил Украину больше всего. "Не умирай за нее - убей за нее!" — это тоже его слова... Сердечное соболезнование Дочери, родным, друзьям и тысячам ценителей его таланта.

Светлая память Герою...", - прокомментировал гибель Глеба Виктор Юрченко.

В сети вспоминают о поэте и воине Глебе Бабиче