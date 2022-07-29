"Ты просто разорвал нам сердце": в сети скорбят о гибели воина и поэта Глеба Бабича
На войне с российскими оккупантами погиб военный, волонтер и поэт Глеб Бабич. С 2014 года он воевал в АТО, после полномасштабного вторжения РФ также отправился защищать нашу страну от захватчиков. Бабич является автором текстов многих известных песен, в частности, известной песни "Подай оружие" группы Kozak System.
В сети украинцы скорбят о смерти отважного воина и патриота своей страны.
Публикуем последнюю поэзию, которую написал Глеб 24 июля 2022 года.
Коли смерть присяде на бруствер, спитає - "Ну що тут ти?"
Коли нас, як тісто, місить вогняний вал,
Я не стану смикати Бога - вийду в канал арти.
У піхоти з артою і Богом - зАвжди прямий канал.
Заглушаючи криком в рацію хрипкий голос війни,
Продиктую чарівні цифри, наче магічний код.
Скрипне радіо - "Прийняв. Тримайтеся, пацани".
Решту слів не почую. Бо знову накрив "приход".
Оживе на позиції стадо сталевих слонів,
Поверне свої хоботи в сторону наших бід.
І зайде у стволи із клацанням стиснутий божий гнів,
Для швидкої доставки - без декларацій і мит.
Навіть янголи завмерли в небі - як театральний зал,
Небо теж полюбляє сипати - снігом, градом, дощем.
Дочекалися. Наче кулак по всесвіту стукнув залп.
Другий, третій, а потім іще і ще.
А над нами небо луснуло наче віконне скло,
Аж земля підстрибнула, і трохи змінився ландшафт.
Смерть сиділа на бруствері. Більш немає. Змело.
Та зі стиснутих рук повернулася в серце душа.
"Що там, брате? Прийом? - Та все по плюсах, братан!
Так вломили, що вщент. І цілей більше нема!"
Що я ще відповім? Вклоняюсь тобі, арта!
Не дарма вас кличуть богами. Ой не дарма...
Глеб Бабич
В сети волна скорби
"Прощай, Глеб. Ты настоящий. Говорить о тебе в прошедшем времени не выходит, и не буду. Друг. Самый правильный Санта. Глеб, ты просто разорвал нам сердце, друг. Такого не должно произойти. Сучья война. Мы когда-нибудь обязательно увидимся, сядем в твоем блиндаже и ты сыграешь на гитаре свою новую песню. И мы смонтируем какой-то клипчик. Это у нас нормально получалось, так же? Смотри там с неба за нами, ок? - написал о воине Вячеслав Скоряк.
Глеб Бабич погиб на фронте (фото: Вячеслав Скоряк)
"Есть люди, которые просто не могут вот так взять и уйти. Так ты думаешь, пока не получишь страшное известие. Мне казалось, что они должны быть всегда – Саша, Миша, Ваня, а теперь и Глеб Бабич, они же так много положили на этот алтарь, всех себя, до последней капли. Люди, после которых остается большая пустота, которую трудно заполнить. Когда, когда мы наконец-то закроем этот счет?" - написала о поэте Елена Добровольская.
"Вечная память Глеб Бабич! Большая благодарность за Талант – любить Государство и творить невероятную поэзию", - отреагировала на смерть Анна Хопко.
В сети скорбят о смерти Глеба Бабича
"Я буду скучать по тебе, Глеб Бабич Да, я знаю что встретимся. Я все знаю, но не могу удержать слез", - написала парамедик Тайра, которую недавно освободили из российского плена.
Парамедик Тайра и Глеб Бабич (фото: Юлия Паевская)
"На рашистско-украинской войне погиб воин, волонтер и поэт Глеб Бабич. Он возглавлял ОО "Республика. Братья по Оружию"... Любил Украину больше всего. "Не умирай за нее - убей за нее!" — это тоже его слова... Сердечное соболезнование Дочери, родным, друзьям и тысячам ценителей его таланта.
Светлая память Герою...", - прокомментировал гибель Глеба Виктор Юрченко.
В сети вспоминают о поэте и воине Глебе Бабиче
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