UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Ты нас позоришь, идиот такой": в Черниговской области женщины поставили на место сторонника Лукашенко

В Черниговской области поставили на место сторонника Лукашенко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В приграничной деревне в Черниговской области местные жители поставили на место мужчину, который одобрительно отзывался о непризнанном президенте Беларуси Александре Лукашенко.

Видео опубликовало "Громадське".

В частности, журналисты спросили у местных жителей, как они относятся к Лукашенко, и один человек сказал, что он "нормальный чувак".

"Потому что он справедлив, он честный, за ним народ и все остальное", - пояснил он.

Однако, на уточняющий вопрос о запуске ракет с территории Беларуси мужчина заявил, что их пускает не лично Лукашенко.

"Он их не пускает, его никто не спрашивает. Он здесь ни при чем", - добавил мужчина.

В Черниговской области поставили на место сторонника Лукашенко (скрин с видео)

Впоследствии в разговор вмешались односельчанки, которые заявили, что мужчина не в состоянии ума, если так считает.

"Лукашенко нормальный мужик? Ты нас позоришь, идиот такой. Ты видел, где ракеты падали? Летели на детей. Так скажи, чтобы Лукашенко на ракету посадили и выстрелили. Детей наших убивает на войне, а тебе он нормальный", - сказали женщины.

Ранее мы сообщали, что в Буче местные ссорятся из-за гуманитарной помощи.

Также мы писали, что в центре Ивано-Франковска разгорелся скандал из-за аниматоров популяризировали русские песни.

Читайте РБК-Украина в Google News
скандал