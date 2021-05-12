"Ты не бог , ты - гнида": к месту массового убийства в Казани люди возлагают цветы

В гимназии №175 города Казани 11 мая двое молодых парней убили 8 человек. В Татарстане после стрельбы 12 мая объявлено днем траура. Всю ночь и утро скорбящие люди несут к зданию школы цветы и записки.

Возле учебного учреждения местные жители сделали стихийный мемориал в память о погибших в теракте. Самым младшим погибшим детям было по 14 лет.

Даже после заката люди несли цветы и записки, силовики запускали по 20 человек на территорию школы.

Также люди приносили таблички к мемориалу. На одной из них было написано: "Ты не бог, ты - гнида". Ее написал и разместил местный житель Казани. Таким образом он обратился к стрелку Ильназу Галявиеву.

Во время допроса он заверил, что еще несколько месяцев назад осознал, что вроде есть "богом". А невинных людей Галявиев убил из-за ненависти.

В Казани люди скорбят о погибших людях (фото из соцсетей)

Жертвы стрельбы в школе

По последним данным российских СМИ, погибли минимум 11 человек, 32 человека пострадали. Сообщается, что двое из погибших в казанской школе разбились, выпрыгнув из окна.

В то же время, в пресс-службе президента Татарстана сообщили, что в результате стрельбы в школе в Казани погибли 8 человек, 20 пострадали.

Кто открыл стрельбу в школе

Стрелявший в 175-й гимназии Ильназ Галявиев учился в этой школе. Его задержали. Следствие назначит напавшему на школу в Казани психолого-психиатрическую экспертизу. Если его вину докажут - ему светит пожизненное заключение.

Предполагаемый пособник стрелка задержан в Казани, это Мухамедшин Рамиль, ему 41 год.