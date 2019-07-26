Где твердый знак? Лобода допустила орфографическую ошибку и опозорилась

Лобода в очередной раз вызвала неоднозначные эмоции у фанатов
Светлана Лобода, которая любит эпатировать и привлекать внимание окружающих, удивила поклонников очередной выходкой. Так, артистка допустила очевидную ошибку в слове "съемка". Соответствующую публикацию исполнительница разместила в социальной сети Instagram.
Лобода опубликовала видео для поклонников, чтобы сообщить, что она собирается на съемку и пожелала всем хорошего дня.
Светлана Лобода (видео: instagram.com/lobodaofficial)
Первое на что обратили внимание поклонники - это губы Лободы, которые с каждым разом становятся все больше. Однако более внимательные подписчики заметили то, что в слове "съемка" певица допустила ошибку:
Светлана Лобода (видео: instagram.com/lobodaofficial)
Ранее Лобода с дочкой устроили фотосессию в купальниках на яхте.
Напомним, что Лобода покрутила ягодицами у бассейна и вызвала неоднозначные споры в сети.