Где твердый знак? Лобода допустила орфографическую ошибку и опозорилась

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода в очередной раз вызвала неоднозначные эмоции у фанатов

Светлана Лобода, которая любит эпатировать и привлекать внимание окружающих, удивила поклонников очередной выходкой. Так, артистка допустила очевидную ошибку в слове "съемка". Соответствующую публикацию исполнительница разместила в социальной сети Instagram.

Лобода опубликовала видео для поклонников, чтобы сообщить, что она собирается на съемку и пожелала всем хорошего дня.

Светлана Лобода (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Первое на что обратили внимание поклонники - это губы Лободы, которые с каждым разом становятся все больше. Однако более внимательные подписчики заметили то, что в слове "съемка" певица допустила ошибку:

Губешки как из сказки "О золотой рыбке".

А ведь раньше выглядела лучше!

Что с тобой случилось?

А я подумал, что Светлана пытается забитбоксить.

С твердым знаком пишется слово "съемка".

Светлана Лобода (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Ранее Лобода с дочкой устроили фотосессию в купальниках на яхте.

Напомним, что Лобода покрутила ягодицами у бассейна и вызвала неоднозначные споры в сети.