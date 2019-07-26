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Где твердый знак? Лобода допустила орфографическую ошибку и опозорилась

STYLERПерсоны    26.07.2019 - 11:13
Где твердый знак? Лобода допустила орфографическую ошибку и опозорилась
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода в очередной раз вызвала неоднозначные эмоции у фанатов

Светлана Лобода, которая любит эпатировать и привлекать внимание окружающих, удивила поклонников очередной выходкой. Так, артистка допустила очевидную ошибку в слове "съемка". Соответствующую публикацию исполнительница разместила в социальной сети Instagram.

Лобода опубликовала видео для поклонников, чтобы сообщить, что она собирается на съемку и пожелала всем хорошего дня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Светлана Лобода (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Первое на что обратили внимание поклонники - это губы Лободы, которые с каждым разом становятся все больше. Однако более внимательные подписчики заметили то, что в слове "съемка" певица допустила ошибку:

  • Губешки как из сказки "О золотой рыбке".
  • А ведь раньше выглядела лучше!
  • Что с тобой случилось?
  • А я подумал, что Светлана пытается забитбоксить.
  • С твердым знаком пишется слово "съемка".

Где твердый знак? Лобода допустила орфографическую ошибку и опозорилась

Светлана Лобода (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Ранее Лобода с дочкой устроили фотосессию в купальниках на яхте.

Напомним, что Лобода покрутила ягодицами у бассейна и вызвала неоднозначные споры в сети.

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