Твердий шампунь, рідкі патчі та бальзам від утоми: унікальна косметика українських брендів, яку варто купити

Твердий шампунь від BOGIKA

Тверді шампуні по-справжньому заполонили серця шанувальниць косметичних новинок. Тверді шампуні ретельно очищають шкіру голови та волосся, але не сушать її. Завдяки цьому волосся доводиться рідше мити.

Попри те, що шампуні є натуральними, вони чудово миляться, адже для виробництва використані м'які японські ПАР. До того ж тверді шампуні можна використовувати як етап у догляді для відновлення волосся.

Ціна за сет із 4 штук – 510 гривень.

Твердий шампунь (фото: instagram.com/bogika.cosmetics)

Рідкі патчі від BOGIKA

Ми звикли, що патчі – це завжди диски, просочені рідиною для усунення набряків і темних кіл під очима. Проте їхня рідка форма може виявитися ще більш ефективною.

Пептиди в складі контролюють нейрони. Оскільки пептиди можуть глибоко проникати в шкіру та накопичуватися там, зволожуючи шари шкіри, за три тижні кількість зморшок скорочується від 20 до 27%. Про це запевняє виробник.

Потрібно нанести невелику кількість засобу на очищену шкіру проблемних зон і залишити на 10-15 хвилин, а залишки змити теплою водою. Патчі також можна наносити перед сном, коли м'язи обличчя більш розслаблені, ніж вранці.

Ціна за 10 мл – 690 гривень.

Рідкі патчі (фото: instagram.com/bogika.cosmetics)

Пом'якшувальний крем для ніг від втоми від Natali Organic

Цей крем містить сечовину (діамід вуглецевої кислоти), олію чайного дерева та ментол. У поєднанні це тріо чудово підходить для догляду за шкірою стоп і зробить їх свіжішими. Вони допомагають швидко загоїти тріщини, захищають шкіру від інфекцій, знімають відчуття втоми та роблять шкіру м'якою і шовковистою.

Відчуття втоми знімає той самий ментол у складі, який додасть також охолоджувального відчуття.

Ціна – 400 гривень.

Пом'якшувальний крем від втоми ніг (фото: nataliorganic.com)

Гомаж для обличчя з саліциловою кислотою від Sane

Гомаж – це косметичний засіб, який використовують для очищення шкіри, покращення її структури, зняття відмерлих клітин. Схоже на скраб, але тут немає абразивних частинок, які часто призводять до мікроушкоджень.

Гомаж від Sane очищує пори, зменшує запалення та покращує текстуру шкіри. Такий ефект дає саліцилова кислота в складі. Засіб підходить для жирного, нормального та комбінованого типів шкіри.

Ціна – 199 гривень.

Гомаж для обличчя з саліциловою кислотою (фото: glow.ua)

Фітоспрей від White Mandarin

У спекотні дні, які вже не за горами, варто мати під рукою щось для освіження шкіри. Цим може стати фітоспрей. Це швидке й ефективне зволоження шкіри, що своєю чергою запобігає передчасній появі зморшок.

Фітоспрей виготовили на основі термальної води з Берегово. Його можна застосовувати вранці перед нанесенням денного крему, а також протягом усього дня, якщо шкіра піддається агресивним впливам: сонце, холод, вітер тощо.

Ціна – 340 гривень.

Фітоспрей (фото: wm.com.ua)

Скраб із рису від Joko Blend

Цей рисовий скраб цікавий тим, що в його склад входить натуральне рисове борошно, яке може проникати глибоко в епідерміс, очищати його та перешкоджати ранній появі ознак старіння. При цьому скраб не травмує шкіру, оскільки має доволі дрібну текстуру.

У косметології рисове борошно доволі часто використовують, бо воно є ефективним сорбентом та ексфоліантом, тобто вбирає з поверхні шкіри забруднення та надлишки шкірного сала.

Ціна – 278 гривень.

Рисовий скраб (фото: jokoblend.ua)

Зимовий крем від Dotyk

Так, холоди вже позаду, проте до наступного сезону ви знатимете, на які продукти звертати увагу. Особливість саме зимового крему в тому, що він має підходящу для сезону зимову текстуру та насичений складниками, які допоможуть утримати вологу в шкірі та створити бар'єр від вітру, морозу та сухості в приміщеннях.

"Зірка" в складі цього засобу – антарктицин. Це білок, який вперше знайшли в 1988 році біля підніжжя льодовика. Цей протеїн не замерзає та водночас не дає замерзнути воді, де перебуває, тож він чудово впорається із захистом шкіри взимку.

Ціна за 30 мл – 531 грн.

Зимовий крем (фото: dotyk.lviv.ua)

Мінікрем для рук від Crumb

На перший погляд, це звичайний крем, але його можна використовувати не лише як доглядовий засіб, а і як аксесуар. Для цього потрібно всього лише взяти карабін і маєте готову прикрасу на сумку чи ключі.

До того ж у вас завжди під рукою аксесуар, який зволожує шкіру рук і підтримує водноліпідний баланс. До складу входить олія рисових висівок, авокадо, олія ши, какао, D-пантенол, екстракт гамамелісу, вітаміни F, B, Е.

Ціна – 270 гривень

Мінікрем для рук (фото: crumb.com.ua)

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