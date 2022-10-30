Тваринам у розпліднику влаштували справжнє пекло: в Бучі чоловік замордував породистих собак (відео)

До правоохоронців звернулися родичі 28-річної жінки з Бучі, яка створила цей розплідник і доглядала за собаками, але загинула під час окупації міста, і тепер справою став займатися її 27-річний чоловік. Подружжя розповіло правоохоронцям, що чоловік зовсім не піклується про тварин.

Поліцейські вирушили на перевірку і виявили в приміщенні жахливу картину.

У розпліднику для собак тварини страждали від голоду та відсутності води (фото: facebook.com / Андрій Нєбитов)

"Замордували 7 цуценят та 2 дорослих псів. У цьому розпліднику для тварин в Бучі собакам влаштували відверте "пекло". Під час огляду приміщення наші поліцейські виявили трупи щенят породи американського стаффордширського тер'єра та американського буллі. Ще 12 собак перебували у важкому стані від голоду та зневоднення", - йдеться у публікації.

У самому приміщенні панував бруд, антисанітарія, довкола - результати життєдіяльності тварин.

Власник розплідника не дбав про тварин, і собаки загинули (фото: facebook.com / Андрій Нєбитов)

Усіх собак вилучили та передали зоозахисникам для піклування, а стосовно власника було розпочато досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК) - тепер чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 3 років, з конфіскацією тварин.

Постраждалих тварин передали зоозахисникам (фото: facebook.com / Андрій Нєбитов)

"Важко стримано та беземоційно реагувати, коли бачиш таку жорстокість до наших чотирилапих друзів", - зазначає Нєбитов.

Відео: у Бучі в розпліднику знайшли закатованих цуценят та дорослих собак