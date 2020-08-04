В Турции жестоко избили украинскую модель: девушку обвиняют в наглой лжи

Владелец пляжа обвинил украинскую модель в клевете
Украинская модель Дарья Кирилюк сообщила, что на турецком курорте ее и компанию ее друзей избили охранники пляжа. Инцидент произошел на турецком курорте Чешме, на пляже Момо. Манекенщица показала фотографию, на которой она изображена с побитым лицом и кровью на нем. Однако, владелец пляжа Бурак Бешер, обвинил в клевете украинку и сообщил, что конфликт в заведении возник между двумя компаниями, в одной из которых была Дарья.
Бизнесмен заявил, что будет добиваться в суде опровержения клеветы на его заведение.
Отметим, что в комментариях к посту модели в Instagram появилась версия, что украинка и ее компания были сильно пьяны и их попросили покинуть заведение. На этой почве возник конфликт, и завязалась ссора между молодыми людьми и охраной.
Но есть и те люди, которые ссылаются на очевидцев произошедшего. Они уверяют, что бойфренд модели иностранец сам поднял на нее руку, а она придумала свою версию событий, чтобы потом защитить его. Некоторые подписчики утверждают, что есть записи с камер наблюдений, где видно, кто бьет модель на самом деле. И это не охрана.
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ŞİDDET GÖRDÜĞÜ GECEYE AİT GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA SIZDI.. Model Daria Kyryliuk, Çeşme’de gittiği The Beach of Momo adlı mekanda darp edildiğini iddia etmişti. Kyryliuk, "Plajın güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kız arkadaşımın yüzüne yumruk atıldı." demişti. Bu açıklama sonrası o geceye ait görüntüler sosyal medyaya sızdı. Yetkililer, "Daria Kyryliuk sevgilisi tarafından darp edilmiştir. Konunun Daria Kyryliuk tarafından aktarıldığı gibi The Beach of Momo ile ilgisi yoktur." dedi. #dariakyryliuk #çeşme #şiddetehayır
Публикация от snobmagazin (@snobmagazin)
В сети появилось видео "избиения украинской модели"
Как мы ранее писали, на турецком курорте избили известную украинскую модель: на нее больно смотреть.