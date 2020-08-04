В Турции жестоко избили украинскую модель: девушку обвиняют в наглой лжи

Украинская модель Дарья Кирилюк сообщила, что на турецком курорте ее и компанию ее друзей избили охранники пляжа. Инцидент произошел на турецком курорте Чешме, на пляже Момо. Манекенщица показала фотографию, на которой она изображена с побитым лицом и кровью на нем. Однако, владелец пляжа Бурак Бешер, обвинил в клевете украинку и сообщил, что конфликт в заведении возник между двумя компаниями, в одной из которых была Дарья.

Бизнесмен заявил, что будет добиваться в суде опровержения клеветы на его заведение.

Отметим, что в комментариях к посту модели в Instagram появилась версия, что украинка и ее компания были сильно пьяны и их попросили покинуть заведение. На этой почве возник конфликт, и завязалась ссора между молодыми людьми и охраной.

Но есть и те люди, которые ссылаются на очевидцев произошедшего. Они уверяют, что бойфренд модели иностранец сам поднял на нее руку, а она придумала свою версию событий, чтобы потом защитить его. Некоторые подписчики утверждают, что есть записи с камер наблюдений, где видно, кто бьет модель на самом деле. И это не охрана.

В сети появилось видео "избиения украинской модели"

Как мы ранее писали, на турецком курорте избили известную украинскую модель: на нее больно смотреть.