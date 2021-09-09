В Турции завершили расследование таинственной смерти 25-летней украинки

Так, генеральная прокуратура Бодрума пришла к выводу, что гражданка Украины, модель и переводчица, покончила с собой. В связи с этим было решено не возбуждать уголовное дело.

В постановлении указывалось, что Кристина имитировала сцену из фильма "Жизнь Девида Гейла" 2003 года с актерами Кевином Спейси и Кейт Уинслет в главных ролях (в Турции детективная драма вышла в прокат под названием "Между смертью и жизнью").

Нужно отметить, что эта версия трагической гибели украинки изначально была одной из основных, рассматриваемых полицией.

Также в постановлении прокуратуры говорится, что согласно выводам, девушка подумывала о самоубийстве и другими способами. Так, в доме были обнаружены веревка, шарф и древесный уголь, готовый к сожжению.

О самой трагедии в районе Бодрума Эскичешме стало известно 2 января. Семья Новицкой в Киеве позвонила домовладельцу и сообщила, что Кристина не выходит на связь. При помощи слесаря арендодатель вошел в дом и обнаружил девушку на стуле со скованными за спиной руками и пакетом на голове. Медики констатировали смерть Новицкой.

Кристина Новицкая (фото: sabah.com.tr)

Было начато расследование. По данные правоохранителей, дверь дома заперта изнутри на ключ, окно - закрыто железной решеткой, дверь с окнами из ПВХ на кухне заперта изнутри. Отпечатков пальцев и образцов ДНК, принадлежащих третьему лицу, в помещении не нашли.

По результатам расследования, никаких доказательств того, что девушка была убита другим человеком - нет.

В решении также подчеркивалось, что не было установлено никого, кто бы подстрекал Кристину к самоубийству.