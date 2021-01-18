В Турции украинку жестоко искалечил муж прямо в магазине

В Турции муж избил украинку. 28-летняя Анна Бутим 15 января подверглась нападению мужа, гражданина Турции, в торговом центре в Стамбуле.

Как сообщает издание Hurriyet, женщина как раз находилась в стадии развода с гражданином Турции.

"Это сделал мой бывший муж. Я подала на развод. Он угрожал мне. Он сказал, что убьет меня. Он не знал моего адреса. Моя сестра пришла ко мне. Мы выложили фото в Instagram. Мы не писали, где находимся. Он увидел это в Instagram. Он ждал в торговом центре два дня", — рассказала Бутим.

Украинка в результате нападения получила глубокие раны на лице.

Анну Бутим в Турции избил муж (фото: hurriyet.com)

По информации издания, сейчас Анна находится в больнице, а ее мужа задержала полиция.

Как мы ранее писали, в Польше обнаружили тело 34-летней украинки. Трагедия произошла в городе Соколув-Пидлянский. Друзья женщины подняли тревогу, так как она в течение нескольких дней не выходила на связь.

А также рассказывали о том, что в Турции при загадочных обстоятельствах погибла молодая украинка.