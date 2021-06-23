В Турции погиб украинский турист: стал жертвой аварии на гидроциклах

Украинский турист погиб во время отдыха в турецком городе Кемер. 28-летний мужчина попал в аварию на гидроциклах и спасти его не удалось.
Детали сообщили в местном издании Hurriyt.
Трагедия на воде произошла 22 июня около 12 часов дня. Гражданин Украины Виталий Галушко взял в центре проката возле отеля в Гейнюк-Махаллеси гидроцикл, чтобы покататься на воде. Такой же водный транспорт арендовала еще одна пара украинских туристов – 28-летний Александр и 24-летняя Юлия Харценко.
В море туристы не справились с управлением гидроциклов и произошло лобовое столкновение. Виталий Галушко упал в воду без сознания. Украинцы вызвали спасателей и пытались самостоятельно достать парня из воды.
После спасательной операции украинца доставили в ближайшую частную медицинскую клинику, но к сожалению, спасти его не удалось. Тело погибшего отправили в морг Кемера.
В Турции погиб 28-летний Виталий Галушко
О самочувствии других участников аварии ничего не известно.
В прокуратуре Турции следователи занялись установкой причин и обстоятельств катастрофы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе произошел оползень на пляже. Есть вероятность того, что под землей могли оказаться отдыхающие.
А также рассказывали о том, что во Львове в затопленной дождем многоэтажке загадочно погиб 16-летний подросток.