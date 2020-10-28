В Турции с молодой украинкой произошла страшная трагедия: девушка находится в коме

Во время отдыха в Турции у украинки Зоряны Семенюк-Святковской случился инсульт. Жительнице села Зимна Вода Львовской области сделали операцию и сейчас она находится в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Женщина с мужем поехали отдыхать в Турцию 14 октября. Через пару дней у нее произошло кровоизлияние в мозг. Зоряну сразу же положили в больницу и прооперировали. Об этом сообщает ТСН.

У женщины диагностировали инсульт, и она находится в тяжелом состоянии. Ей сделали трепанацию черепа. По словам врачей, Зоряна должна идти на поправку, но она пока не вышла из комы.

Изначально мужа Юрия пускали к супруге всего лишь на несколько минут, но теперь врачи разрешили больше времени проводить с ней. Кроме того, он разговаривает с женой, держит за руку, чтобы стимулировать мозг к восстановлению.

Зоряна Семенюк-Святковская (фото: facebook.com/nadia.pavuk)

Подруга Зоряны Анастасия Малайко рассказала, что она виделась с семейной парой еще до поездки в Турцию. Тогда с женщиной все было в порядке, и она выглядела хорошо. Кроме того, Зоряна никогда не жаловалась на здоровье.

Дома женщину ждут двое сыновей, которые сейчас находятся с бабушкой.

Родственники женщины просят о помощи, поскольку за неделю лечения и операцию клиника выставила счет на 44 тысячи евро. При этом страховка покрывает только 15 тысяч евро.

Помочь женщине можно, сбросив деньги на карту ПриватБанка 5457 0822 2012 8511 (Семенюк Виталий Юрьевич).

Назначение платежа: лечение Звездные Семенюк.

"Не бойтесь дать мало, потому что мало это больше чем ничего", - написали родственники Зоряны.

Напомним, на курорте в Египте на украинцев напали акулы. Ребенок находится в реанимации.

Ранее врачи назвали новый симптом инфаркта.