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В Турции бывший депутат Харьковского горсовета зарезал двух своих детей: детали трагедии

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Суббота 21 мая 2022 18:45
В Турции бывший депутат Харьковского горсовета зарезал двух своих детей: детали трагедии Бывший депутат Харьковского горсовета зарезал двух своих детей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Алания в Турции экс-помощник депутата Верховной Рады убил двух своих детей.

Как сообщает Newsroom, об этом написали местные группы.

Как произошла трагедия

Так, инцидент произошел около 08:30 утра.

"Женщина кричала, что ее муж зарезал ее детей ножом и попросила помощи у жителей района. Соседи, услышав крики женщины о помощи, сообщили о ситуации полицию. После сообщения на место происшествия было направлено большое количество полиции и медицинских бригад", - сообщил в Facebook Владимир Котко.

Также медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 4-летнего мальчика и его 6-летней сестры. На месте происшествия задержали подозреваемого.

По словам женщины, они приехали с Украины и снимали квартиру, она жила внизу со свекровью, а муж жил наверху с детьми. Стало известно, что мужчина пытался убить жену, но женщина сбежала и заперлась в комнате.

"Из Харькова они. Такая замечательная девочка была Танюшка, общительная. Даже не верится, что вчера она с детьми играла, а сегодня ее нет. Отец был в глубокой депрессии, принимал антидепрессанты" , - сообщил в сети пользователь Ума Гельбах.

Речь идет о 37-летнем Алексее Навроцком. С 2009 по 2014 год он работал в аппарате Верховной Рады помощником нардепа. Дважды избирался депутатом Харьковского райсовета. В 2015 году прошел в Харьковский городской совет во фракции "За Харьков, За возрождение".

Кроме того, до войны он занимал должность проректора по научной работе ХНУ им. Каразина. С марта находился в отпуске, который взял "за собственный счет".

В Турции бывший депутат Харьковского горсовета зарезал двух своих детей: детали трагедииВ Турции бывший депутат Харьковского горсовета зарезал двух своих детей: детали трагедииВ Турции бывший депутат Харьковского горсовета зарезал двух своих детей: детали трагедииВ Турции бывший депутат Харьковского горсовета зарезал двух своих детей: детали трагедииВ Турции бывший депутат Харьковского горсовета зарезал двух своих детей: детали трагедии

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