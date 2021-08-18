Туристы из Киева с младенцем на руках отправились в поход в Карпаты и заблудились (фото)
В Карпатах заблудились туристы из Киева - молодая супружеская пара с младенцем. Путешественники отправились в поход в горы еще вчера, но вечером их застала гроза, и семья в поисках укрытия пошла в село, но сбилась с пути.
Об этом 18 августа передали в Главном управлении ГСЧС в Закарпатской области на странице в Facebook.
В итоге всем троим пришлось ночевать под открытым небом. Уже утром выяснилось, что у малыша поднялась температура. Родители обратились за помощью к спасателям.
Всех, к счастью, оперативно и благополучно нашли. После этого семью сопроводили в село Гуклывый, откуда в дальнейшем транспортировали в Воловецкое лечебное учреждение.
Как выяснилось, молодые родители с маленьким ребенком заблудились в районе горы Великий Верх.
В ГСЧС рассказали, что ненастье их застало вечером в долине Ряпицкая. Чтобы укрыться от грозы, семья решила пойти в Гуклывый, однако заблудилась и попала на старую лесосеку, где и заночевала.
Ночи в Карпатах, как известно, довольно прохладные, к тому же сырость из-за грозы тоже сыграла свою роль, и состояние здоровья младенца встревожило родителей.
Туристы позвонили по номеру "101", и переслали свои GPS-координаты спасателям, по которым их и нашли.
Киевляне с младенцем отправились в поход в Карпаты, но заблудились (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)
В сети такое путешествие в горы молодых туристов с младенцем на руках вызвало удивление и возмущение - в комментах называют решение родителей отправиться в подобный трип с ребенком безрассудным. В то же время юзеры отмечают, что пара в сложившейся сложной ситуации затем правильно отреагировала на опасность, оперативно обратившись к спасателям. В результате - все завершилось благополучно.
- Молодцы. Верно решили уйти от грозы, потому что это опасно. Верно бежали в село. Ну заблудились, бывает. И молодцы, что вовремя сообщили ГСЧС, и с GPS координатами. Спасателям благодарность!
- Родителям - терпения и правильных выводов. Спасателям - благодарность за спасенные жизни.
- Что ни день, то потеряшки в горах. Не ходите с детьми в горы сами, ну есть же люди, которые в горах как в своих 10 пальцах разбираются.
- В селах и сельсоветах есть люди, пусть уточняют, как по горам лазить, а не потом - ищите нас, названивают, и связи нет местами в горах
- Мы ходили с малым с 2 лет, но вся аптечка с собой, всегда с группой и профессиональными проводниками. Сама бы и с 18-летним не пошла...
Напомним, на днях, 14 августа, вечером на Говерле пропал шестилетний Алексей Стефанцив, который пошел в поход вместе со своими родственниками. Мальчика спасателям удалось найти спустя сутки. Позже маленький путешественник рассказал, как он потерялся и сам провел всю ночь в горах.