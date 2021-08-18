Туристы из Киева с младенцем на руках отправились в поход в Карпаты и заблудились (фото)

В Карпатах заблудились туристы из Киева - молодая супружеская пара с младенцем. Путешественники отправились в поход в горы еще вчера, но вечером их застала гроза, и семья в поисках укрытия пошла в село, но сбилась с пути.

Об этом 18 августа передали в Главном управлении ГСЧС в Закарпатской области на странице в Facebook .

В итоге всем троим пришлось ночевать под открытым небом. Уже утром выяснилось, что у малыша поднялась температура. Родители обратились за помощью к спасателям.

Всех, к счастью, оперативно и благополучно нашли. После этого семью сопроводили в село Гуклывый, откуда в дальнейшем транспортировали в Воловецкое лечебное учреждение.

Как выяснилось, молодые родители с маленьким ребенком заблудились в районе горы Великий Верх.

В ГСЧС рассказали, что ненастье их застало вечером в долине Ряпицкая. Чтобы укрыться от грозы, семья решила пойти в Гуклывый, однако заблудилась и попала на старую лесосеку, где и заночевала.

Ночи в Карпатах, как известно, довольно прохладные, к тому же сырость из-за грозы тоже сыграла свою роль, и состояние здоровья младенца встревожило родителей.

Туристы позвонили по номеру "101", и переслали свои GPS-координаты спасателям, по которым их и нашли.

Киевляне с младенцем отправились в поход в Карпаты, но заблудились (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)

В сети такое путешествие в горы молодых туристов с младенцем на руках вызвало удивление и возмущение - в комментах называют решение родителей отправиться в подобный трип с ребенком безрассудным. В то же время юзеры отмечают, что пара в сложившейся сложной ситуации затем правильно отреагировала на опасность, оперативно обратившись к спасателям. В результате - все завершилось благополучно.