В турецкой больнице умерла молодая украинка, которая стала мамой меньше месяца назад

В Турции в больнице умерла украинка Виктория Билец, которая страдала от тяжелого онкологического заболевания. Девушка, будучи беременной, в конце января прибыла в Стамбул на лечение, так как львовские врачи разводили руками. В феврале она родила ребенка, а начале марта жизнь Виктории оборвалась.

Об этом рассказала ее сестра Алина на Facebook-странице "Помощь Виктории Билец".

В феврале врач стамбульской клиники обнаружил у пациентки причины развития образований и новые метастазы, и установил диагноз - аденокарцинома. ️Девушку ожидало чрезвычайно сложное и длительное лечение.

Родные и близкие Виктории объявили в интернете сбор средств для проведения дорогостоящего лечения.

26 февраля девушка встретила свой день рождения в больнице "Мемориал". Для оплаты полного курса лечения необходимо было собрать еще 1 миллион гривен.

2 марта, несмотря на все усилия врачей, Вика скончалась.

Виктория Билец встретила 26 февраля в клинике свой день рождения, а 2 марта умерла (фото с Facebook-страницы "Допомога Вікторії Білець")

Сестра Виктории Алина рассказала, что сейчас с ребенком все хорошо - малышка быстро набирает вес.

Жительница Червонограда под Львовом боролась с коварной болезнью во второй раз.

Так, в детстве у нее диагностировали нейробластому в мозговой коре надпочечников - рак симпатической нервной системы, пишет Espreso.tv. Ей тогда было только лет. После операции, Вике провели 6 блоков химиотерапии, и тогда удалось достичь ремиссии и маленькую пациентку выписали из больницы.

Уже после того, как Вика вышла замуж и забеременела, рак снова дал о себе знать. Тревогу забили близкие девушки, когда заметили, что во сне она стонет от боли. На следующий день отвезли ее на УЗИ. Червоноградские медики заподозрили у пациентки рак и посоветовали немедленно ехать в Львовский онкологический региональный лечебно-диагностический центр. Тогда Виктория была на 24-й недели беременности.

На этот раз - в декабре 2020-го - опухолей обнаружили несколько: у поджелудочной, селезенке, а в печени врачи насчитали сразу 3 новообразования по 9 см в диаметре каждая.

Львовские врачи заявили, что опухоли неоперабельные, и рак уже не вылечить. Помочь молодой женщине согласились врачи из Турции.

Виктория Билец отправилась в Турцию в конце января (фото с Facebook-страницы "Допомога Вікторії Білець")

Дочь Виктории появилась на свет в стамбульской клинике 9 февраля. Врачи решили больше не тянуть, ведь у пациентки было учащенное сердцебиение и высокое кровяное давление, при том что сама она - гипотоник. Сейчас младенец находится под наблюдением врачей.

Больная женщина не могла принимать химиотерапию до родов. После рождения малышки врачи не могли спрогнозировать, как долго продлится химия. Виктория надеялась, что ее ненадолго отпустят домой, чтобы с мужем она смогла крестить своего первенца...

Викторя Билец лечилась в больнице в Стамбуле (фото с Facebook-страницы "Допомога Вікторії Білець")