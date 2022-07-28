Турецкие фанаты Путина эпично опозорились с местью "Динамо": атаковали российский клуб

Турецкие футбольные болельщики отличились скандальной выходкой на стадионе в Стамбуле на матче "Фенербахче" и "Динамо", победного для украинцев, вызвав соответствующую реакцию со стороны УЕФА - началось расследование.

Более того, местные фанаты, скандировавшие на игре имя президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, после поражения решили отомстить киевским спортсменам, но их вендетта обернулась полным фиаско.