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Турецкие фанаты Путина эпично опозорились с местью "Динамо": атаковали российский клуб

Коллаж РБК-Украина: футбольный скандал с болельщиками "Фенербахче" получил неожиданное продолжение
Автор: Владимир Костырин

Турецкие футбольные болельщики отличились скандальной выходкой на стадионе в Стамбуле на матче "Фенербахче" и "Динамо", победного для украинцев, вызвав соответствующую реакцию со стороны УЕФА - началось расследование.

Более того, местные фанаты, скандировавшие на игре имя президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, после поражения решили отомстить киевским спортсменам, но их вендетта обернулась полным фиаско.

Так, турецкие "путинцы" по ошибке атаковали российский футбольный клуб. Как это произошло - читайте в материале ниже.

Дело в том, что после вчерашнего проигрыша "Фенербахче" со счетом 1:2 в пользу "бело-синих", футбольные фаны стамбульского клуба, у которых не удалось спровоцировать украинцев на матче своими выкриками в поддержку Путина...

..., бросились атаковать Instagram-профиль "Динамо".

В сети к контенту ФК стремительным валом посыпались посты с изображением российских флажков, прославлениями Кремлевского руководителя и прочее.

Но, очевидно, жажда мести усыпила внимание любителей Путина, и они просто-напросто перепутали цель - объектом их атак стало не киевское, а московское "Динамо".

Фото: скриншот

Напомним, что 27 июля из-за того, что фанаты "Фенербахче" начали скандировать имя Путина, в ответ наставник "Динамо" Мирча Луческу проигнорировал послематчевую пресс-конференцию.

Накануне "Динамо" одолело "Фенербахче" в дополнительное время благодаря голам Буяльского и Караваева. В 3-м раунде квалификации украинский гранд встретится со "Штуртом" из Граца. Матчи запланированы на 3 и 9 августа.

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Владимир ПутинДинамоТурцияФенербахчеФутбол