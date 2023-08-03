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У Туреччині охоронці готелю побили росіян: по головах летіли стільці (відео)

У Туреччині знову відгамеселили росіян (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

У Туреччині знову побили росіян. Цього разу інцидент стався у п'ятизірковому готелі Loxia Comfort Club у курортному містечку Сіде.

Про скандал у готелі повідомляють російські ЗМІ.

Деталі бійки у готелі Туреччини

Співробітники готелю у Туреччині побили стільцями росіянина, коли той поліз у бійку.

За словами росіян, до них причепився готельний фотограф Річард, що випив, і запропонував разом покурити кальян. У якості "оплати" він попросив принести йому коктейль віскі з колою. Вони погодилися на угоду. Але що більше напивався фотограф, то агресивніше він ставав. Він почав чіплятися до туристів і почалася бійка, до якої підключилися співробітники готелю.

У туриста безліч відкритих ран, синців і травма голови. Нині він на денному стаціонарі у місцевій лікарні: йому металевими скобами скріпили розсічену шкіру на голові та зробили укол.

 

Зазначимо, що на відео засмучена сестра росіянина повідомила, що це був їх лише перший день у Туреччині.

Охоронців готелю зараз усунули від роботи на час перебування постраждалих у готелі. А у якості компенсації запропонували бунгало на пляжі, 25 хвилин безкоштовного масажу та безкоштовне відвідування a la Carte ресторану, який і так входить до путівки.

До речі, в Анталії жадібні російські туристи вкрали 35 кг продуктів "у дорогу".

Також раніше ми писали про те, що в Батумі побили російського туриста.

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росіяниТурция