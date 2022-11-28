"Тупий народ": дівчина з Івано-Франківська образила українців

Деталі скандалу із 21-річною дівчиною

На одному із відео дівчина повідомила, що вона народилася в Україні і це її найбільша помилка.

"Українці - це найтупіший народ. І я не патріотка. Я не за Росію, але я хотіла б народитися в іншій країні. Я все віддала б, щоб народитися не в Україні", - сказала вона.

А ось що публікує дівчина у своїй соцмережі. В основному, це селфі та фотографії своєї нижньої точки.

21-річна українка образила свій народ (фото: instagram.com/_liya_ja)

А ось що пишуть про цю особу українці у коментарях.