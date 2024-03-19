"Тупа позиція". Полякова "наїхала" на Клопотенка: деталі скандалу

Скандал Полякової та Клопотенка - з чого усе почалося

Український популярний кухар Євген Клопотенко під час інтерв'ю різко висловився про Олю Полякову, з якою має гарні стосунки та часто стикається на зніманнях шоу. Проте міцної дружби між ними не було помічено.

Так, у новому інтервʼю кулінар заявив, що він з Поляковою знімається на всіх шоу разом, але вони з різних світів.

"Я не розумію, як вона у цьому живе. Вона для мене дивна людина. Я кажу, що з нею близько не знайомий, тому не можу оцінити. А який образ, який меседж вона транслює взагалі не розумію. Ти слухаєш пісні й думаєш, як ти можеш настільки. Вона, мабуть, не дивилася жодного відео з передової. Але водночас з нею всі спілкуються, запрошують кудись. Може, я чогось не розумію", - сказав про Полякову кухар.

За словами Євгена, пісні та меседжі, які транслює співачка, йому важко сприймати в контексті війни. Кулінар додав, що він здивований тим, як на Полякову реагує решта.

Клопотенко образив Полякову (скріншот)

Реакція Полякової

Оскільки Полякова ніколи не мовчить та звикла казати все, що думає, в Instagram-stories, вона відповіла Євгенові.

"Гірше за знецінення і може бути тільки взагалі повне нерозуміння того про що говориш, це дуже дитяча, безвідповідальна, та тупа позиція: "Не читав, але засуджую". Тому сьогодні від мене така новина. 26 жовтня анонсую нове шоу у палаці спорту! Приходьте всі, хто знає про що говорить", - відреагувала Полякова.

Реакція Полякової (скріншот)

Окрім цього, слова співачки почали поширювати із власними коментарями й інші юзери, вони почали "наїжджати" на Клопотенка через те, що він висловив свою справжню думку, а не став прикидатися гарним другом.

Як ця ситуація обернеться далі, поки важко передбачити, адже світ шоу-бізнесу має власні закони.

Мережа підтримала Полякову (скріншот)

Інтерв'ю Клопотенка - відео