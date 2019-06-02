Туберкулез, гепатит и герпес: Супрун разрушила миф о кальянах

Уляна Супрун предупредила об опасности привычки курить кальян
Уляна Супрун предупредила украинцев, которые увлекаются курением кальянов, считая, что они более безопасны, чем сигареты. Глава Минздрава на своей Facebook-странице объяснила, почему кальяны несут даже большую опасность, чем курение.
Среди украинцев достаточно распространенным является миф о том, что табачный дым, проходящий через воду, становится безопаснее. Однако Уляна Супрун уверяет, что это не так.
По словам Супрун, один час курения кальяна равен 100 выкуренным сигаретам, ведь во время курения одной сигареты человек вдыхает 0,6 л дыма, а курильщик кальяна за один сеанс вдыхает 74.1 л дыма.
Супрун разрушила миф о кальянах (фото: pixabay.com)
И. о. министра здравоохранения назвала несколько причин, почему кальяны не стоит считать альтернативой сигаретам:
"Люди, которые употребляют кальян в течение получаса, получают большую дозу угарного газа, который вызывает недостаток кислорода в организме - гипоксию", - предупреждает Супрун.
Супрун разрушила миф о кальянах (фото: facebook.com/ulanasuprun)
"Курильщики кальяна обычно затягиваются глубже, чем курильщики сигарет - токсичные вещества попадают в нижние доли легких", - утверждает Ульяна Супрун.
К тому же передавая кальян по кругу можно подцепить туберкулез, гепатит А, грипп, герпес и другие инфекции.
Кальяны вредят и пассивным курильщикам. И хотя с 2012 года в Украине запрещено курить кальяны в общественных местах, включая заведения общепита. Однако по статистике, утверждает чиновница, кальяны продолжают курить фактически в каждом пятом заведении.
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