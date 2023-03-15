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У туалетному папері виявили токсичні сполуки: чим це небезпечно

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Середа 15 березня 2023 11:42
У туалетному папері виявили токсичні сполуки: чим це небезпечно Які сполуки виявили у туалетному папері (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Учені з університету Флориди перевірили 21 бренд туалетного паперу. Зразки для дослідження взяли у Північній і Південній Америках, Західній Європі та країнах Африки. У всіх виробах знайшли хімічні сполуки, які не розкладаються. Їх ще називають "вічні хімікати".

Про це повідомляє The Guardian.

Що саме виявили у туалетному папері

У відібраних для дослідження зразках вчені виявили перфторовані хімічні сполуки (PFAS). Ці речовини токсичні та практично не розкладаються в природних умовах.

Також зазначається, що туалетний папір із переробленої сировини настільки ж небезпечний, як і звичайний.

Ці сполуки можуть ставати значним джерелом забруднення води, оскільки із змивом через унітази потраплять у відкриті води.

На станції очищення стічних вод ці хімічні речовини можуть потрапляти в осад, який згодом розкидається на орних землях як добриво. Або ж токсини надходять у природні водойми.

"Туалетний папір слід розглядати як потенційно основне джерело PFAS, що потрапляє до систем очищення стічних вод", - стверджують автори наукового дослідження.

Чим це небезпечно

"Вічні хімікати" включають близько 14 тис. штучно синтезованих речовин, у тому числі тефлон. PFAS часто застосовують для надання товарам стійкості до впливу води, плям і тепла.

Ці сполуки також використовують при фарбуванні одягу, упаковок для їжі, виготовлення косметики та покриттів для кухонного посуду.

Дослідники поки не вивчали, якими можуть бути наслідки використання туалетного паперу з хімсполуками для здоров'я людей.

Втім відомо, що PFAS пов'язані з розвитком онкозахворювань, ускладненнями розвитку плоду під час вагітності, захворюваннями печінки, нирок, аутоімунними розладами й іншими серйозними захворюваннями.

Нещодавно ми писали, що відомий бренд українського туалетного паперу масово підробляють.

Раніше ми писали про те, чому не можна кидати вологі серветки в унітаз.

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туалетний папір