У туалетному папері виявили токсичні сполуки: чим це небезпечно

Учені з університету Флориди перевірили 21 бренд туалетного паперу. Зразки для дослідження взяли у Північній і Південній Америках, Західній Європі та країнах Африки. У всіх виробах знайшли хімічні сполуки, які не розкладаються. Їх ще називають "вічні хімікати".

Про це повідомляє The Guardian .

Що саме виявили у туалетному папері

У відібраних для дослідження зразках вчені виявили перфторовані хімічні сполуки (PFAS). Ці речовини токсичні та практично не розкладаються в природних умовах.

Також зазначається, що туалетний папір із переробленої сировини настільки ж небезпечний, як і звичайний.

Ці сполуки можуть ставати значним джерелом забруднення води, оскільки із змивом через унітази потраплять у відкриті води.

На станції очищення стічних вод ці хімічні речовини можуть потрапляти в осад, який згодом розкидається на орних землях як добриво. Або ж токсини надходять у природні водойми.

"Туалетний папір слід розглядати як потенційно основне джерело PFAS, що потрапляє до систем очищення стічних вод", - стверджують автори наукового дослідження.

Чим це небезпечно

"Вічні хімікати" включають близько 14 тис. штучно синтезованих речовин, у тому числі тефлон. PFAS часто застосовують для надання товарам стійкості до впливу води, плям і тепла.

Ці сполуки також використовують при фарбуванні одягу, упаковок для їжі, виготовлення косметики та покриттів для кухонного посуду.

Дослідники поки не вивчали, якими можуть бути наслідки використання туалетного паперу з хімсполуками для здоров'я людей.

Втім відомо, що PFAS пов'язані з розвитком онкозахворювань, ускладненнями розвитку плоду під час вагітності, захворюваннями печінки, нирок, аутоімунними розладами й іншими серйозними захворюваннями.