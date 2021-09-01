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В ТЦ Киева чуть не случилась трагедия с ребенком из-за эскалатора: видео ЧП

Автор: Людмила Жукова

В киевском супермаркете Эпицентр поход родителей с ребенком за покупками чуть не обернулся трагедией.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Пребывая на эскалаторе муж и жена отвлеклись и опустили коляску вниз на эскалаторе. К большому счастью, мужчина внизу поймал коляску и удержал ее.

"ЧП в Киеве в Эпицентре: родители отвлеклись и отпустили коляску с ребенком вниз по эскалатору. К счастью, внизу коляску словил мужчина. Спасибо! Родители, бдите детей", - сказано в сообщении.

В комментариях пользователи отреагировали на случившееся и выразили свои эмоции.

  • Это не коляска, а тачка-машинка для детей, запрещено поднимается и спускаться по эскалатору на ней. Один раз спускался, очень тяжело держать и нужно упираться. Держала, видимо, девушка и не учла, что она не фиксируется как другие тачки на эскалаторе.
  • Не хило так ехала коляска, километров 30 в час), она с моторчиком????
  • Это минус Эпицентра, такие тележки должны быть со специальными колесами.
  • Отвлекались на телефоне?!!

Как мы ранее сообщали, в киевском торговом центре Оcean Plaza напали на невинную девушку и жестко избили ее.

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Киев