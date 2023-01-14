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Цю тварину називають найотруйнішою у світі: і це навіть не змія

Яка тварина вважається найотруйнішою у світі (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

У світі є багато небезпечних кремезних тварин, які можуть вбити людину. Але найотруйнішою вважається навіть не страшна змія, а маленька жабка, яку прозвали "отруйною стрілою" (англійською – poison dart frog).

Що відомо про цю "тиху" вбивцю – читайте нижче в матеріалі Styler.

Хто така "отруйна стріла"

Найсильнішу отруту у всьому тваринному світі виробляє особлива жаба під назвою "отруйна стріла", або листолаз жахливий (Phyllobates terribilis). На щастя, в Україні вона не водиться, а от для мешканців тропічних лісів Колумбії становить справжню загрозу.

Насправді, отруйні речовини виробляють багато амфібій (група тварин, до яких належать жаби). Цими отруйними речовинами покрита їхня шкіра для того, щоб відбити у хижаків охоту їх їсти.

Деякі види жаб – вони зазвичай мають яскраве забарвлення – виробляють речовини, які можуть наносити їхнім ворогам шкоду і навіть вбивати їх.

Листолаз жахливий (фото: wikipedia)

Крапля отрути зупиняє серце

"Отруйна стріла" своїми речовинами може паралізувати і навіть вбити іншу живу істоту.

Існує багато видів цих жаб. Але найотруйніша з них – яскраво-жовта. Її отрута вбиває людину при потраплянні в рот чи у відкриту рану. І навіть може подіяти через непошкоджену шкіру. Однієї краплі отрути достатньо, щоб зупинити серце.

Деякі племена в Колумбії використовують отруту жаби для того, щоб намазати кінчики стріл чи дротиків. Звідси і пішла назва тварини.

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