Про цю причину безсоння ніхто не здогадується: симптоми дуже поширені

Безсоння - поширена проблема, яка може мати безліч причин. Однак, мало хто знає, що дефіцит заліза в організмі може бути одним з ключових факторів, що впливають на якість сну.

Про те, як поповнити дефіцит заліза - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Як залізо впливає на сон?

Залізо - важливий мікроелемент, який бере участь у синтезі дофаміну, нейромедіатора, що регулює цикли сну та неспання. Нестача заліза призводить до зниження рівня дофаміну, що може спричинити:

Безсоння

Утруднене засинання, часті пробудження вночі, неспокійний сон.

Синдром неспокійних ніг

Неприємні відчуття в ногах, що змушують постійно рухати ними, особливо вночі.

Залізодефіцитну анемію

Хронічна нестача заліза, яка супроводжується втомою, слабкістю, блідістю шкіри та іншими симптомами.

Як перевірити рівень заліза?

Якщо ви страждаєте від безсоння, рекомендується звернутися до лікаря та здати аналізи крові на:

Гемоглобін

Білок, що міститься в еритроцитах і відповідає за перенесення кисню.

Феритин

Білок, що накопичує залізо в організмі. Ці аналізи допоможуть визначити, чи є у вас дефіцит заліза, та призначити відповідне лікування.

Що робити при дефіциті заліза?

Включіть до раціону продукти, багаті на залізо: червоне м'ясо, печінку, бобові, шпинат, гречку. Лікар може призначити препарати заліза для швидкого відновлення рівня мікроелемента.

Вітамін C покращує засвоєння заліза, тому рекомендується вживати продукти, багаті на цей вітамін, або приймати його у вигляді добавок.

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