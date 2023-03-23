Ця жіноча хвороба - не вирок! Як вчасно помітити небезпечні симптоми
Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) – діагностується у 4-20% жінок репродуктивного віку. Захворювання супроводжується різними ендокринними та обмінними порушеннями. Зокрема – інсулінорезистентністю, підвищенням рівня андрогенів, порушенням овуляції та, як наслідок, безпліддям.
Що таке синдром полікістозних яєчників, які у нього симптоми і як можна вилікуватися, розповіла гінеколог Оксана Негрич для "Береже себе".
Чому виникає СПКЯ
Точна причина виникнення полікістозу наразі невідома. Медики вважають, що цей процес запускає багато факторів, у яких поєднуються генетика, спосіб життя та довкілля.
Основні симптоми СПКЯ
- Порушення менструального циклу – не часті (до 8 разів на рік) менструації або їх відсутність
- Відсутність овуляції та безплідність
- Зайва вага та ожиріння
- Гірсутизм - надмірне зростання волосся на обличчі, грудях, стегнах, животі (зустрічається у 70%)
- акне та жирна шкіра у дорослому віці, відсутність реакції на звичайні методи лікування
- посилене випадіння волосся
Як діагностують СПКЯ
Зазвичай лікарі використовують щонайменше два критерії з перерахованих:
- Відсутня чи рідкісна овуляція
- Підвищення рівня чоловічих гормонів-андрогенів (на підставі огляду чи гормонального обстеження)
- Ознаки полікістозу при УЗД (збільшені яєчники з великою кількістю дрібних фолікулів)
Варто знати, що на підставі УЗД обстеження діагноз не встановлюється. Якщо є зміни на УЗД, то цикл без порушень та скарг немає – це вважається варіантом норми та лікування не потрібно.
У СПКЯ симптоми дуже схожі на ознаки інших гормональних захворювань, встановлення остаточного діагнозу можливе тільки після виключення інших причин підвищеного рівня андрогенів або нерегулярних менструацій.
А саме: вроджена гіперплазія кори надниркових залоз, пухлини, гіперпролактинемії, порушення функцій щитовидної залози та інших.
Які є методи лікування
Для кожної жінки лікування підбирають індивідуально та відповідно до тих симптомів, які є, а також відповідно до наявності супутніх захворювань та репродуктивних планів.
Насамперед потрібно нормалізувати масу тіла. Це часто допомагає повернути менструальний цикл та овуляцію. Далі – призначаються спеціальні препарати, що регулюють кількість гормонів.
А чи можна завагітніти із полікістозом?
Жінки із синдромом полікістозних яєчників найчастіше можуть завагітніти самостійно. Іноді це може зайняти більше часу через нерегулярні менструації та овуляції.
У деяких випадках лікарі додатково призначають препарати для стимуляції овуляції. У дуже поодиноких випадках - хірургічне втручання.
Гормональні контрацептиви не застосовуються для лікування жінок, які планують завагітніти.
Чи можна вилікуватись повністю?
На жаль, синдром полікістозних яєчників – хронічне захворювання та вилікувати його повністю неможливо. Але при правильному лікуванні, корекції – можна жити повноцінним життям, завагітніти та уникнути ускладнень. Зокрема, гіперплазії ендометрію, діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань.
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