Ця жіноча хвороба - не вирок! Як вчасно помітити небезпечні симптоми

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) – діагностується у 4-20% жінок репродуктивного віку. Захворювання супроводжується різними ендокринними та обмінними порушеннями. Зокрема – інсулінорезистентністю, підвищенням рівня андрогенів, порушенням овуляції та, як наслідок, безпліддям.

Що таке синдром полікістозних яєчників, які у нього симптоми і як можна вилікуватися, розповіла гінеколог Оксана Негрич для " Береже себе ".

Чому виникає СПКЯ

Точна причина виникнення полікістозу наразі невідома. Медики вважають, що цей процес запускає багато факторів, у яких поєднуються генетика, спосіб життя та довкілля.

Основні симптоми СПКЯ

Порушення менструального циклу – не часті (до 8 разів на рік) менструації або їх відсутність

Відсутність овуляції та безплідність

Зайва вага та ожиріння

Гірсутизм - надмірне зростання волосся на обличчі, грудях, стегнах, животі (зустрічається у 70%)

акне та жирна шкіра у дорослому віці, відсутність реакції на звичайні методи лікування

посилене випадіння волосся

Як діагностують СПКЯ

Зазвичай лікарі використовують щонайменше два критерії з перерахованих:

Відсутня чи рідкісна овуляція

Підвищення рівня чоловічих гормонів-андрогенів (на підставі огляду чи гормонального обстеження)

Ознаки полікістозу при УЗД (збільшені яєчники з великою кількістю дрібних фолікулів)

Варто знати, що на підставі УЗД обстеження діагноз не встановлюється. Якщо є зміни на УЗД, то цикл без порушень та скарг немає – це вважається варіантом норми та лікування не потрібно.

У СПКЯ симптоми дуже схожі на ознаки інших гормональних захворювань, встановлення остаточного діагнозу можливе тільки після виключення інших причин підвищеного рівня андрогенів або нерегулярних менструацій.

А саме: вроджена гіперплазія кори надниркових залоз, пухлини, гіперпролактинемії, порушення функцій щитовидної залози та інших.

Які є методи лікування

Для кожної жінки лікування підбирають індивідуально та відповідно до тих симптомів, які є, а також відповідно до наявності супутніх захворювань та репродуктивних планів.

Насамперед потрібно нормалізувати масу тіла. Це часто допомагає повернути менструальний цикл та овуляцію. Далі – призначаються спеціальні препарати, що регулюють кількість гормонів.

А чи можна завагітніти із полікістозом?

Жінки із синдромом полікістозних яєчників найчастіше можуть завагітніти самостійно. Іноді це може зайняти більше часу через нерегулярні менструації та овуляції.

У деяких випадках лікарі додатково призначають препарати для стимуляції овуляції. У дуже поодиноких випадках - хірургічне втручання.

Гормональні контрацептиви не застосовуються для лікування жінок, які планують завагітніти.

Чи можна вилікуватись повністю?

На жаль, синдром полікістозних яєчників – хронічне захворювання та вилікувати його повністю неможливо. Але при правильному лікуванні, корекції – можна жити повноцінним життям, завагітніти та уникнути ускладнень. Зокрема, гіперплазії ендометрію, діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань.