Ця "здорова" звичка збільшує ризик смерті від хвороб серця на 91%

Який режим харчування медики визнали небезпечним

Висновки, представлені на останньому засіданні Ради з епідеміології та профілактики Американської кардіологічної асоціації, показали, що дотримання 8-годинного режиму харчування на 91% підвищує ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Йдеться про популярний режим харчування, так званий інтервальний. Він передбачає прийом їжі за формулою 16:8 - учасники їдять протягом 8-годинного вікна та постують протягом 16 годин.

За висновками вчених, саме такий режим харчування є небезпечним.

"Обмеження щоденного часу прийому їжі коротким періодом, наприклад 8 годинами на день, набуло популярності в останні роки як спосіб схуднення та покращення здоров’я серця", - каже старший автор дослідження Віктор Вензе Чжун.

Втім, за його словами, довгострокові наслідки для здоров’я від інтервального харчування, включаючи ризик смерті від будь-якої причини або серцево-судинних захворювань, невідомі.

Що показало дослідження

У рамках дослідження експерти проаналізували інформацію про схеми харчування понад 20 000 учасників щорічного Національного опитування здоров’я та харчування (NHANES) у 2003-2018 роках.

Вони порівняли це з даними про людей, які померли в США з 2003 по грудень 2019 року, використовуючи Національну базу даних індексу смертності Центрів з контролю та профілактики захворювань.

Окрім більшого ризику смерті від серцево-судинних захворювань серед тих, хто їв протягом 8-годинного вікна, були й інші висновки.

Серед людей із серцево-судинними захворюваннями, які їли під час 10-годинного вікна, також виявили на 6% вищий ризик смерті від серцевих захворювань або інсульту.

Обмеження за часом прийому їжі не зменшувало загального ризику смерті з будь-якої причини.

Прийом їжі під час 16-годинного вікна був пов’язаний з меншим ризиком смертності від раку серед людей, хворих на рак.

Які висновки вчених

"Результати нашого дослідження спонукають до більш обережного, індивідуального підходу до дієтичних рекомендацій. Слід переконатись, що вони підходять людині за станом її здоров’я", - додає дослідник.

При цьому Чжун наголошує, що хоча дослідження виявило зв’язок між 8-годинним харчуванням і смертністю від серцево-судинних хвороб, це не означає, що саме цей режим призводить до летальних наслідків.