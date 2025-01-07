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Ця річ у ванній може спричинити кишкові інфекції: ви всі її знаєте

Вівторок 07 січня 2025 14:45
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Ця річ у ванній може спричинити кишкові інфекції: ви всі її знаєте Фото: Волога у ванній може викликати небезпеку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лікар розповів, що звичайні бактерії у ванній кімнаті можуть викликаючи шкідливі кишкові інфекції та сприяючи росту інших небезпечних домашніх бактерій. Мова йде про "рожеву цвіль", яка харчується вашими шампунями.

Всі деталі розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Карана Раджана.

Яка річ у ванній провокує розвиток бактерій

Багато з нас, ймовірно, бачили світло-помаранчеву або рожеву цвіль, яка збирається в кутках наших ванних кімнат.

Лікар Каран Раджан пояснив, що ця речовина насправді є бактерією, яка "блює рожевим слизом". Її зростання може бути ознакою попередження про те, що інші небезпечні цвілі отримають належні умови для розмноження у вашому домі.

Британський хірург, викладач університету та автор, відомий як доктор Радж, сказав, що для людей з ослабленим імунітетом це "може викликати інфекції кишечника, сечі або грудної клітки".

Якщо ви бачили цей рожевий слиз, що ховається у вашій ванній кімнаті, то знайте - це не цвіль, а бактерія.

"Вона називається Serratia Maecenases, і вона блює яскраво-рожевим по всій вашій ванній. Якщо у вашому домі достатньо вологи, ви будете бачити рожевий слиз постійно", - сказав експерт.

Ця бактерія любить вологі місця та із задоволенням поглинає жирові відкладення, такі як ті, що містяться в милі та шампунях.

Що робити, щоб убезпечити себе

Щоб уникнути цього, доктор Радж рекомендував тримати душ "сухим і добре провітрюваним", а також увімкнути витяжний вентилятор або відкрити вікно після душу, щоб підтримувати низький рівень вологості.

"Регулярно чистіть і дезінфікуйте свою ванну кімнату, вона брудніша, ніж ви думаєте", резюмував експерт.

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