Ця річ у ванній може спричинити кишкові інфекції: ви всі її знаєте
Лікар розповів, що звичайні бактерії у ванній кімнаті можуть викликаючи шкідливі кишкові інфекції та сприяючи росту інших небезпечних домашніх бактерій. Мова йде про "рожеву цвіль", яка харчується вашими шампунями.
Всі деталі розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Карана Раджана.
Яка річ у ванній провокує розвиток бактерій
Багато з нас, ймовірно, бачили світло-помаранчеву або рожеву цвіль, яка збирається в кутках наших ванних кімнат.
Лікар Каран Раджан пояснив, що ця речовина насправді є бактерією, яка "блює рожевим слизом". Її зростання може бути ознакою попередження про те, що інші небезпечні цвілі отримають належні умови для розмноження у вашому домі.
Британський хірург, викладач університету та автор, відомий як доктор Радж, сказав, що для людей з ослабленим імунітетом це "може викликати інфекції кишечника, сечі або грудної клітки".
Якщо ви бачили цей рожевий слиз, що ховається у вашій ванній кімнаті, то знайте - це не цвіль, а бактерія.
"Вона називається Serratia Maecenases, і вона блює яскраво-рожевим по всій вашій ванній. Якщо у вашому домі достатньо вологи, ви будете бачити рожевий слиз постійно", - сказав експерт.
Ця бактерія любить вологі місця та із задоволенням поглинає жирові відкладення, такі як ті, що містяться в милі та шампунях.
Що робити, щоб убезпечити себе
Щоб уникнути цього, доктор Радж рекомендував тримати душ "сухим і добре провітрюваним", а також увімкнути витяжний вентилятор або відкрити вікно після душу, щоб підтримувати низький рівень вологості.
"Регулярно чистіть і дезінфікуйте свою ванну кімнату, вона брудніша, ніж ви думаєте", резюмував експерт.
@dr.karanr
Pink slime timeoriginal sound - Dr Karan Raj
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