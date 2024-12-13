Ця проста спеція спалює жир та допомагає швидше скинути вагу

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розповіла, що к

Таку спецію легко включити у свій раціон. Використовуйте його для соусів, рагу та інших страв. Посипте супи, яйця та картоплю фрі.

плоди мають сильно виражений пекучий смак завдяки вмісту капсаїцину (ступінь пекучості залежить від сорту). Форма плоду типова для овочевих перців, проте його розмір досягає найменших значень.