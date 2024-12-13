Ця проста спеція спалює жир та допомагає швидше скинути вагу

Спеції здатні впливати на здоров'я і обмін речовин, зокрема, сприяючи схудненню. Каєнський перець може пригнічувати апетит та сприяти втраті ваги.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.
.
розповіла, що к
Таку спецію легко включити у свій раціон. Використовуйте його для соусів, рагу та інших страв. Посипте супи, яйця та картоплю фрі.
плоди мають сильно виражений пекучий смак завдяки вмісту капсаїцину (ступінь пекучості залежить від сорту). Форма плоду типова для овочевих перців, проте його розмір досягає найменших значень.
Раніше ми повідомляли, кому не можна їсти куркуму і чим вона небезпечна.
Також ми писали про 6 спецій, які корисні для серця та шкіри.